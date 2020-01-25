【武漢肺炎】確診武漢男搭國泰港龍兩班機　消息：機組人員未停飛

日本周四（23日）錄得第二宗武漢新型冠狀病毒確診個案，一名男乘客於1月19日從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500航班前往日本東京。醫管局今日（25日）在記者會上透露，一名機艙服務員需要隔離，但為保障個人資料不會公開更多詳情。《香港01》接獲消息，國泰CX500的航班上所有的機艙服務員並沒有戴上口罩，惟國泰未安排他們隔離，更安排他們繼續上班，擔心受感染未發病或傳染他人。 《香港01》已向衞生防護中心及國泰查詢事件。

▼武漢疫情嚴重▼

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衞生署衞生防護中心總監黃加慶，早前引述日本當局的通報，一名男乘客於1月19日從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500航班前往日本，該病人抵日後確診患上新型病毒肺炎。本港衞生署需追查該病人所乘坐的第一班航班KA853的乘客及病人在機上的密切接觸者。

至今日（25日）醫管局質素及安全總監鍾健禮透露，在KA853航班及國泰CX500航班中找到一名乘客及一名機艙服務員是密切接觸者，已安排他們入住隔離營。



《香港01》接獲消息，該名入住隔離營的機艙服務員曾在國泰CX500航班上服務，而該航班上所有的機艙服務員並沒有戴上口罩，質疑所有機艙服務員均可能受感染。不過，國泰並未向該班或全體的機組人員發指引，更向該班機艙服務員稱其他機組人員同乘客並不算緊密接觸，僅要求他們留意體溫。

一名武漢男子乘搭國泰港龍KA853航班到港，其後他再轉國泰CX500航空抵日本後確診武漢肺炎。（資料圖片）

機組人員照飛其他地方 若有感染未發病或傳染他人



翻查資料，國泰航空公司空中服務員工會在本月22日才獲國泰通知，公司容許所有空中服務員自行決定執勤期間戴上口罩，即在事件發生後的兩日。而據了解，該班機艙服務員事後並未獲安排停飛隔離，當中有人在事後已經再飛北京及東京；若人有感染未發病或傳染他人。

消息表示，國泰事後隱藏CX500航班的機組人員名單，其他的機艙服務員無法了解自己會否與該航班的人員同機，形容不少員工對事件感到十分擔心，同時批評衞生防護中心在國泰不上報前都未有任何行動，做法被動。

鍾健禮今早只稱，與航班男乘客相連的左右，以及前後兩位的乘客會列入密切接觸者，惟如何將機艙服務員定為密切接觸者則未有解釋。

《香港01》已向衞生防護中心及國泰查詢事件，正等候回覆。

工會：公司已聯絡該航班機組人員

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏表示，公司已聯絡該航班機組人員，也於今日傍晚向全體機艙服務員發出相關指引。



她續指，若機艙服務員於確診乘客所屬客艙區域執勤，方會當視為曾有密切接觸，衞生防護中心會主動聯絡他們，其他同事就可以致電熱線查詢。

而工會則希望公司更重視員工的健康安全，全面加強機艙消毒清潔的工序，令員工及乘客更安心。