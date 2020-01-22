【武漢肺炎】國泰：免費退武漢機票　空中服務員可自行決定戴口罩

武漢肺炎在內地擴散，國泰航空宣布，由昨晚（21日）起，國泰航空及國泰港龍航空豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之費用，有關特別豁免適用於所有2020年1月21日或以前由全球各地出發，並於1月21日至2月15日涉及武漢並已確認機位之國泰及國泰港龍航空機票。 國泰亦宣布，機艙服務員及機場前線員工執勤時，可因情況自行決定佩戴外科手術口罩。

國泰航空公司空中服務員工會今午表示，公司決定讓機艙服務員工作時佩戴外科口罩。

國泰航空表示，因應衛生當局近日持續更新的資訊，機艙服務員及機場前線同事於執勤時可因情況自行決定佩戴外科口罩。公司亦已提醒前線員工保持良好的個人衛生及注意周遭環境的潔淨，保持高度警覺，並留意有傳染病徵狀的乘客。

另外，國泰航空應香港衛生當局的要求，在武漢前往香港航班向乘客派發健康申報表，並於登機閘口放置口罩及消毒濕紙巾讓乘客使用。

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根據國泰網站所指，有關取消行程或退票安排上，取消行程及退票之費用豁免，如乘客未有依時辦理登機手續，將不獲豁免有關費用。另外，對於重新訂位或更改航點方面，乘客的行程須於2020年1月21日至2020年2月15日涉及武漢，並須於2020年2月15日或以前及出發前提出有關要求。

另外，更改後的出發日期必須爲 2020年3月15日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

根據國泰網站所指，有關取消行程或退票安排上，取消行程及退票之費用豁免，如乘客未有依時辦理登機手續(no-show)，將不獲豁免有關費用。（資料圖片）

此外，國泰發言人表示，現時已通知機艙服務員，於執勤往返中國內地的航班時可因情況自行決定佩戴外科口罩，以及提醒前線同事要保持良好的個人衛生習及注意周遭環境的潔淨，如常保持高度警覺，同時留意有傳染病徵狀的乘客

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）上午10時，國內新型冠狀病毒確診440宗，9人死亡。其中武漢所在的湖北省至少佔270宗、北京10宗、廣東17宗、上海6宗、浙江、天津、河南、重慶、四川及山東亦出現個案。另外，澳門確診首宗新冠狀病毒個案，是一名來自武漢的旅客。

美國疾病控制與預防中心確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，另外，澳門山頂醫院確診澳門第一例武漢肺炎病例。