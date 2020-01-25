【武漢肺炎】港府擬徵粉嶺暉明邨隔離　15名區議員反對：太近民居

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，本港至少五人確診。港府今日（25）在記者上會宣布，會改裝房屋署未入伙的粉嶺公屋暉明邨，以便有需要時隔離緊密接觸者，或作醫護人員臨時宿舍。 惟建議遭北區十多名區議員聯署反對，當中民主黨的北區區議會副主席陳旭明及新民主同盟的欣盛區議員林淑菁均表示，政府事前未有諮詢區議會，又指暉明邨一帶接近其他民居，不適合作隔離之用。

北區區議會副主席：20秒內可步行至鄰邨 不適合作隔離之用



北區區議會副主席、民主黨陳旭明批評，政府事前未有就徵用暉明邨一事與區議會商討，就連北區民政專員亦表示並不知情，「政府說法很曖昧，令人很驚，居民的反應亦十分大，已經有數十名街坊聚集討論」。

陳旭明強調，不少居民都表示欣賞醫療人員的付出，只是目前疫症傳播方式未明，除了可能人傳人，更有機會屬空氣傳播，而暉明邨與鄰近民居（雍盛苑雍華閣）過於接近，「行過去是數十米、10至20秒內，打開窗大聲說話，對面住戶都聽到」。他又稱，暉明邨15分鐘步行距離內已有兩間中學、一間小學、一間幼稚園，還有長者院舍及展能中心，認為人口流動情況頻繁，不適合作隔離之用：「如果政府需要在北區找位置，可以問我們，但這裡人煙太稠密，在傳播途徑未明下，不可能說服到公眾是合適地方。」

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15名北區區議員聯署反對



陳旭明透露，15名北區區議員已聯署去信食物及衞生局局長，表明反對改裝暉明邨作隔離之用，「不可能在未談好前實施安排」，又透露計劃下周三（29日）約見衞生署人員，要求當局解釋。

而新民主同盟的欣盛區議員林淑菁亦批評，政府突然公布令居民十分緊張，且公布並未提及實施細節，她形容暉明邨一帶人口密集，不適合作隔離之用，建議政府繼續使用度假營隔離有需要人士及醫護人員。新民主同盟明天（26日）早上將就事件在政府總部會見傳媒。

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徵用單位非首例 沙士曾徵用瓊軒苑及天恩邨



翻查資料，2003年「沙士」襲港時，政府亦曾徵用位於黃大仙的居屋瓊軒苑及天水圍天恩邨，作醫管局前線醫護的臨時宿舍，供醫護在轉更或下班後休息。當時兩幢住宅均屬空置狀態，未有其他住戶。政府共耗資約 1,770 萬元，為合共約2,360個單位添置冷氣機、煤氣爐、熱水器、雪櫃、電視機、床舖及沙發等家具，供醫護之用。

而今次政府透露有意徵用的粉嶺公屋暉明邨尚未入伙，只有兩幢，合共有938個單位。