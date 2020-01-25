【武漢肺炎】教局促大學考慮延長假期　六間大學延至2月17日復課

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，本港至少五人確診，在家長、校長、教協及教聯要求下，教育局今日（25日）終宣布，中小學及幼園將延長年假，至最快2月17日才復課。 香港科技大學、浸會大學、中文大學、理工大學、教育大學及嶺南大學亦向全體學生發信，稱受「武漢肺炎」影響，決定延遲開學，同樣在2月17日才復課。而香港公開大學則宣布暫停面授課堂至2月16日。 多間院校提高防疫措施，中文大學提升該校的應變措施至「緊急」級別，除了呼籲全校戴口罩，在年初五設立發燒治療中心外，更建議本地宿生回家，留宿者須申請健康情況；而理大、嶺大則會在學校出入口設體溫檢查站。

中大應變措施升至「緊急」級別 籲本地宿生回家、留宿者須申請健康情況



中大宣布延至2月17日開課，並提升校內應變措施至「緊急」級別，包括要求全校人士配戴口罩，呼籲本地宿生回家住宿，留舍同學必須填寫健康申報表和14天自我醫療監察表。若出現發燒或呼吸道感染症狀，需通知舍監，以安排醫療介入及向大學健康促進及防護委員會匯報。

另外，中大宿舍及公眾地方的清潔提升至最高級別。而大學保健處將設立發燒治療中心，於年初五（1月29日）起運作。

▼武漢封城▼

+ 11 + 10 + 9

理大、嶺大在校門作體溫檢查

而理大及嶺大亦宣布，取消2月17日以前的面對面教學。身兼應對武漢肺炎的特別工作小組主席的香港理工大學副校長 （校園發展及設施管理）唐仕恒，今日通知理大師生，校方會延遲在2月17日才恢復面對面教學。理大亦加強防疫工作，除了設立臨時診所，亦會在本月30日起抽查入校人士體溫，而宿舍入口亦會檢測進出者的體溫。



理大強烈呼籲發燒或身體不適的師生告假求醫，而住宿學生若不適應立即通知校方。理而與內地的實習及交流活動將暫停，直至另行通知。校方又建議員工推遲到內地公幹，即使必須到訪內地，亦要全程戴口罩，回港亦須戴口罩兩星期。



而嶺南大學亦宣布，會暫停面授教學至2月17日，校方呼籲師生保持警覺，若出現呼吸道症狀應馬上就醫，而校方將加強校內清潔、向學生提供口罩，並在校門出入口設體溫檢查站等。另外，嶺大要求所有從湖北回港的學生，即使無任何呼吸道症狀，亦要暫住單人房，戴口罩及監測體溫14天。



理大、教大暫停與內地交流



另外，香港教育大學亦公布，延長農曆新年假期至2月17日復課，並會即時取消所有前往內地的實習和交流活動。

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

浸大呼籲師生避免到訪高風險城市

浸會大學校長錢大康今日晚上亦向師生發信，指鑑於新型冠狀病毒性肺炎持續蔓延，校方決定停課至2月17日，非必要的學校活動亦可能會取消或延期，而大學會維持正常運作。考慮到同學的學習進度，校方在停課期間會安排電子學習，而復課後將會視乎需要安排補課。

浸大又呼籲全校師生注意衛生，避免到訪高風險城市，又提醒發燒或有呼吸道感染症狀的師生求醫，不應回校。

科大校長史維、首席副校長倪明選及副校長（行政）賀致信今日致函全體師生，指校方考慮「武漢肺炎」疫情後，決定延遲兩周才復課，即2月17日，由於2月17日至20日將用作補考之用，故第二學期將在2月21日正式開始。至於其餘課程調動或安排將在稍後公布。

科大又說，已盡可能擴大校園內的防疫措施，亦會調動校內活動。至於校方的行政管理工作，將在農曆年假後恢復，學生有需要可聯絡學校。

香港公開大學表示，面授課堂會暫停至2月16日，但網上學習將於2月3日開始。