【武漢肺炎】確診者北角住所大樓已清潔　同座住戶儲糧本周留家中

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港現時已確診8宗個案。其中一宗個案，患者是一名47歲香港男子，他在1月16至23日期間於武漢一個市場任文職，回港求診前曾居住於北角建華街宇宙閣住所。 記者今早前往建華街視察，街道十分冷清，進出宇宙閣住客不多。居住同一幢大廈的黃女士昨日臨時買機票從上海返香港，回家始得知寓所同一座大廈有確診個案。為此她今早去超市花300多元購買食物及日用品，計劃本周盡量避免外出。亦有附近街坊表示，不知確診者曾住附近，批評香港政府在口罩供應一事上不如澳門。

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據了解，昨日確診個案求診前居住在北角建華街的宇宙閣B座。今晨所見，建華街十分冷清，偶爾有附近街坊經過，都未有停留。宇宙閣大堂的佈告欄上未有新告示，仍貼著1月23日物業的預防新型冠狀病毒的通知。有配戴口罩的保安表示，大廈已經清潔，之後亦會加強消毒措施。

同座住戶黃女士今早去超市購買300多元的食品及日用品，表示自己本周不會外出。她表示，早前和丈夫去上海探親，原計畫月底才回港，但由於疫情緊張，在留美的女兒建議下，以2800元的價格臨時購入2張回港機票，「不打算等改簽，就當不要退票的錢了。」

武漢肺炎疫情肆虐，本港昨日（26日）確診第六宗個案，該名47歲香港男子求診前居住北角建華街宇宙閣住所。（袁澍攝）

黃女士今早去超市購置了300多元的食品及日用品，表示自己這個星期都不會再出街。（袁澍攝）

她表示回來後得知自己的寓所樓下出現確診個案，批評確診個案「很自私」。她昨日詢問保安後得知大樓已清潔，又指自己和丈夫年紀都大很擔心會「中招」。家中口罩儲備不多，今日自己購置日常所需，並囑丈夫全港尋購口罩，「如果香港也嚴重，可能去美國避一避。」

張先生亦住宇宙閣，不過和確診個案並非同座。他表示自己不是很緊張，會做好日常防護，而家中有小孩和老人，已囑咐他們最近不要出街。由於自己做物流，擔心衣物碰到什麼影響家人，故現時每日回家都立即洗衫。

住在建華街的街坊蕭女士今早經過宇宙閣，她表示還不知道有確診個案發生，不過自己出門都一定會戴口罩。（袁澍攝）

住在建華街的街坊蕭女士今早經過宇宙閣，她表示還不知道有確診個案發生，不過自己出門都一定會戴口罩。她批評港府口罩提供不足，「不如澳門，人哋用身分證就可以買到口罩。」