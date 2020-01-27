【武漢肺炎】旺角藥房N95口罩斷市　長者無奈購來源不明口罩自保

武漢肺炎疫情持續擴散，截至1月26日24時，中國迄今累積確診病例逾2,744宗，累積死亡病例達80宗。由於武漢肺炎已確定人傳人，為求自保，仍有許多市民在市面尋求口罩。 今日是年初三（27日），旺角區一帶藥房如常營業，藥房門外擺滿以透明膠袋裝起的口罩，惟未見防護級別較高的N95口罩。然而在搶購潮下，市民仍紛紛購買不明來歷的口罩配戴。

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記者於今日上午在旺角西洋菜南街一帶視察，發現許多藥房均有售賣以透明膠袋包裝的口罩，價格約為10元3個至50元10個不等，平均售價每個3元至5元，另有亦有幾所藥房售賣中國製及日本製的盒裝口罩，每盒售180元至228元。至於N95口罩則已售罄，藥房表示未知何時再有貨，只剩下空盒擺放在門外吸引顧客查詢。

記者發現10元3個的散裝口罩比一般手術口罩薄，更有口罩以參茸海味店的膠袋包裝。

陳先生因經濟困難，只能夠購買15元5個的口罩。（歐陽德浩攝）

70歲長者經濟困難 被逼購買廉價口罩

70歲的陳先生買了15元5個的口罩，以解決燃眉之急。他表示無力負擔昂貴的口罩價格，亦缺乏分辨口罩好壞的知識。他直言，即使口罩的產地成疑，可能是使用過後重新包裝，或是質素參差的中國製造，亦只能無奈購買。他指自己已活了70年，沒什麼好擔心，只希望病毒盡快被消滅，更反問記者「200蚊盒口罩，我有幾多個200蚊？」

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