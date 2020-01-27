【武漢肺炎】沙田馬照跑公眾席關閉　馬迷批安排不周無法入場觀戰

馬會今日於沙田馬場如期舉辦賽馬，但因應武漢肺炎肆虐限制入場人數，除馬主、練馬師、騎師、董事及相關職員等賽事活動的必要人員外，只會容許約8,000名提前預訂馬場餐廳的顧客進場。 首場賽事於12時開始，在11時許有大批馬迷打算入場，才得悉公眾席關閉，對安排感不滿，有馬迷憤言「以後都唔買馬啦！」。 有從深圳趕回香港打算入場觀戰的馬迷，一度企圖將燃燒一叠100元人民幣，被馬會職員立刻阻止並安排他離開。

葉先生怒燒人民幣。（梁煥敏攝）

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上午11時許，大批馬迷到達沙田馬場入口，由於港鐵和巴士均不停沙田馬場，不少人乘搭的士或由火炭步行往馬場。不少沒有預訂餐廳的馬迷到場後才發現無法入場，並感到憤怒。

數十年來逢年初三均會入場的馬迷葉先生特意由深圳趕回香港打算入場，得知情況後十分憤怒，更嘗試燃燒100元人民幣，被職員阻止情況混亂。他批評馬會安排差，自己根本沒有收到公眾席關閉的訊息，「年年都有，今年又唔俾我賭錢，仲浪費晒我啲車費，馬會年年都呃我唔少錢啦！」葉先生跟職員理論後無奈離開。

因應武漢肺炎肆虐，馬會決定農曆新年賽馬日將按如期於1月27日舉行，但會減少入場人數及採取多項措施。（盧翊銘攝）

另一資深馬迷孔先生表示，他於沙田站得悉沒有馬場接駁巴士，花大約20多分鐘行到馬場入口才發現無法進入。對於馬會防疫為由而限制入場人數，他表示十分無奈，「如果有肺炎，可以check，有咩事咪捉佢上車，入醫院，馬會太緊張，安排差」，認為馬會應盡易通知市民。此外，有不少馬迷乘的士到馬場，批評馬會未有通知他們。

此外， 港鐵東鐵綫亦於沿線車站作廣播，通知乘客今日馬場站將不會開放。馬迷李先生乘港鐵到大學站，方發現馬場站關閉感到有點愕然，「無計囉，無得現場買當贏咗囉，買又唔一定贏，要開心咁諗，新年要開心！」他慨嘆自己來港接近40年，差不多每年初三也會入場，感覺「世界變了」，「喺香港真係咩都經歷晒，今年好多經歷，世界變啦，反啦！」