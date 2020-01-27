【武漢肺炎】沙田藥房口罩消毒用品幾乎售罄　市民轉攻番梘

武漢肺炎疫情肆虐，持續擴散多地，截至1月26日24時，中國迄今累積確診病例逾2,744宗，累積死亡病例達80宗。本港現時一共確診8宗個案，市民為求自保，不少人四處尋覓口罩及不同類型消毒用具。 記者走遍沙田市中心一帶多個商場，該處多間營業藥房只有兩間有口罩售價，每盒售價過百元。在搓手液等消毒用品售罄的情況下，市民改為轉攻平日較少人購買的番梘，當中又以某消毒藥水品牌的番梘特別受歡迎。有藥房職員禁不住向顧客查問點解，「平時都冇見過有人會咁樣買」。

▼沙田區市民搶購清潔用品▼

+ 7 + 6 + 5

受疫情影響，近日本港各區口罩、搓手液供不應求。記者巡視沙田新城市廣場附近多個商場，包括沙田中心、沙田廣場、好運中心、希爾頓中心及偉華中心，當中一半藥房因為農曆年假期仍未開業。其餘營業藥房只有兩間出售口罩，其中一間盒裝口罩售200元、膠袋散裝則售120元，而這些口罩並無價錢標貼，顧客需向店員查詢。

藥房職員笑說，「新年禮盒曲奇餅，初一都買唔出兩盒，口罩就不停咁俾人問。」另一所位於希爾頓中心的藥房，中童口罩一盒售價120元，有家長聞言即購入三盒，又歎，「我終於買到啦，行左好耐！」與記者交談期間，不少途人向該家長查問價錢，眾人顯得非常雀躍隨即入店查問。

有藥房職員表示，今日開業不久已出售數盒「滴露梘」，近年少見。（梁煥敏攝）

此外，不少藥房均貼上「口罩、消毒藥水、消毒火酒乜都冇晒」、「所有用品沽清」的告示。雖然如此，仍有市民查詢其他消毒用品，包括消毒藥水品牌的番梘。有藥房職員亦好奇向顧客查問購買原因，又指「平時一年都出唔到咁多貨，頭先到而家已經有幾個人買。」亦有連鎖藥房職員表示，數日前已有不少顧客購買消毒藥水品牌的番梘，現時已經全部售罄，但不知原因。

此外，有玩具店亦有出售兒童口罩，價格為59元三個，但數量不多，由於較少人會留意到相關貨品，所以未有人查問。