【武漢肺炎】港大估算重慶疫情最嚴重　料4月高峰期日增15萬患者

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，內地已確診逾2,000宗個案，港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今日（27日）發表召開記者會。港大公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉估算，若連計潛伏期，武漢患者數字可達44,590名。 梁卓偉說，相較北京、上海、深圳及廣州，料重慶會成為疫情最嚴重的大城市，估算在4至5月期間，重慶疫情將到達「頂峰」，高峰期每日新增約15萬名患者。

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港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心發佈關於武漢新型冠狀病毒於春運期間，在內地與國際可能傳播程度的實時即時預報 。

武漢或有4萬名患者

梁卓偉曾說，新型病毒的基本繁殖率平均值是2，即一個已確診新型病毒肺炎的病人可傳染兩個緊密接觸者。不過，根據最新預算，他稱基本繁殖率已由2增至2.13，即一個已確診新型病毒肺炎的病人，可傳染2.13個緊密接觸者。他估算，若不包括無表面病徵的「隱形患者」，武漢或有25,630名患者，若連計潛伏期患者，數字更可達44,590名，料疫情每6.2日會倍增。

港大醫學院院長梁卓偉，估算武漢肺炎疫情。（龔嘉盛攝）

料重慶最嚴重 4月起疫情至頂峰

梁卓偉說，由於重慶與武漢的交通及人流頻繁，相較北京、上海、深圳及廣州，料重慶會成為疫情最嚴重的大城市。按估算，截止年初一，有318病人從武漢進入重慶。

他說，北京、上海、深圳、廣州及重慶的疫情，料在4至5月到達「頂峰」，6至7月將回落。至於重慶疫情到達「頂峰」的時間，更會較其他大城市早一至兩周，高峰期每日新增約15萬名患者。梁續指，預料香港的情況，將與廣州及深圳的疫情時序相近，即同樣預計4至5月「封頂」，於6至7月才回落。

很大機會出現本土傳播

他續指，以上推算建基於只實施武漢等城市「封城」，但無加入其他公共衛生干擾措施，形容是「較悲觀」的推算。不過，他稱一旦推算正確，大城市有可能出現持續本土傳播，而不再僅是傳入個案。屆時若有患者透過航班前往其他國家，將會輸出更多的確診病例至世界各地。