【武漢肺炎】梁卓偉指封關「未夠」要走多步　惟實際操作難

政府昨日宣布，今日起（27日）除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人，都不獲准入境香港。 香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉指，昨日宣布的封關措施是好開始，但按他們的最新估算，承認有關措施「未夠」，同意應多走數步、將範圍擴大。不過他認為，全面封關在實際操作上有困難，如需考慮糧食供應。 他又說，圍堵策略不會長遠成功，總會有失效的一天，故需預備緩衝策略及應變方案。

▼武漢疫情嚴重▼

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梁卓偉預料，新型冠狀病毒有可能變成環球疫症。 （龔嘉盛攝）

應作大型及專制的公共衛生措施

梁卓偉預料，新型冠狀病毒有可能變成環球疫症，而新型冠狀病毒的個案亦會較沙士多。他指，病毒至今已在中國的大城市已有人傳人傳播，故應實施相關的公共衛生措施，否則將無法避免病毒散播出中國內地境外。

他又指，若要斬斷傳染鏈，應作較大型及專制的公共衛生干預措施，減少不同城市及人組的交流，同時建議限制人口移動，包括取消大量聚會、安排在家在家工作或上學。

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圍堵策略不會長遠成功

梁卓偉指，昨日宣布的封關措施是正確的第一步，但承認有關措施「未夠」，同意將範圍擴大，惟全面封關在實際操作上有困難，如須考慮糧食供應等。

不過，梁卓偉說，現時應對武漢肺炎仍是採取「圍堵」措施，但可以預見圍堵策略不會長遠成功，總會有失效的一天，故須預備緩衝策略及應變方案。

隔離疑似個案緊密接觸者 憂有反效果

梁卓偉又指，現時最「滴水不漏」的做法，是要求所有疑似個案患者的緊密接觸者，於化驗期間立即隔離。不過，隨懷疑個案越來越來多，他質疑屆時將難以負荷，甚至會令緊密接觸者難以接受，導致有反效果。

梁卓偉指，昨日宣布的封關措施是正確的第一步，但承認有關措施「未夠」，同意將範圍擴大。 （龔嘉盛攝）

對於確診感染個案前，患者的緊密接觸者毋須隔離，可能會離開香港，梁卓偉認為最「滴水不漏」的措施，是任何有徵狀的人士，即使未確診都將其緊密接觸者隔離。不過他表示當中仍有空窗期，需時聯絡及隔離相關人士，而且要考慮是否切實可行，更可能出現反效果。對於政府昨晚宣布封關，他再表示「可以做多啲」，之後仍需要更多措施。

對於政府是否過遲採取圍堵政策，梁卓偉表示，「無人講到」。他續指，理論上由輸出病患者的地方主動作圍堵封城，效果會更加理想。他形容內地的封城措施正確，而且將所有野味市場關閉，可避免疫情再加劇。

入境申報故意隱難察覺

梁卓偉又表示，如果病人入境申報時故意隱瞞，確實難以察覺，而且亦可能難以追蹤旅客過去14天的去向，形容不是「滴水不漏」的措施。他又形容，封關是正確，但並不足夠，應擴大範圍，不過如百分百推行，糧食等方面可能出現問題。他又建議，市民應避免出埠。

他又說，研究及推算廣洲、深圳等城市的感染情況時序後，假如香港沒有採取大型共公衛生措施，香港的情況估計與兩地差不多。

他又表示，一直呼籲市民，任何外出都應戴口罩，保護自己及他人。

港大醫學院院長梁卓偉（左）與醫學院教授胡子祺。（龔嘉盛攝）

▼武漢封城▼