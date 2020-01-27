【武漢肺炎】瑪麗醫院護士集體請病假　院方澄清病房符合隔離規格

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港有大量懷疑個案需要在公立醫院隔離，公院服務極為緊張。昨（26日）有瑪麗醫院醫護人員透露，由於不滿院方突然要求將一間內科病房轉換為隔離病房，集體請病假抗議；又指該病房沒有「雙重門」，易令骯髒空氣流出，不宜作隔離病房。 瑪麗醫院今天（27日）回覆指，該病房設有負壓設施，屬備用隔離病房，醫院會檢視現有負壓病房的規格，並全面審視相關病房各項設施，按需要進行改善措施，以確保必須符合感染控制的相關要求，方會接收相關個案。而有關病房至今並無接收任何與新型冠狀病毒相關的個案。

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有醫護人員透露，屬呼吸系統專科病房的瑪麗醫院B6病房，突然被院方要求改為隔離病房之用。醫護人員指出，該病房沒有雙重門，如有人出入，房內骯髒的空氣有機會流出；醫護又指該病房房門無法完全關上，房內骯髒的空氣可以透過空隙流出。另外，醫護又指當病房轉作隔離病房後，護士站將要搬到較遠位置，或者難以兼顧病人情況。至於負壓房雖然通過了年檢，但未能確定現時是否可以使用。

有護士擔心該病房不適合作隔離之用，會影響到病人及醫護安危，不滿院方的做法，故集體請病假，最終院方指病房暫時未會用作隔離用途。

瑪麗醫院。 （資料圖片）

瑪麗醫院今天回覆指，因應公立醫院於1月25日啟動緊急應變級別，為應付可能急增之新型冠狀病毒懷疑個案，該院正積極準備隔離設施，就可能出現更嚴峻的情況做好準備。該院發言人表示，B6病房設有負壓設施，屬備用隔離病房，醫院會按需要及應變規劃，檢視現有負壓病房的規格，並全面審視相關病房各項設施，按需要進行改善措施，以確保必須符合感染控制的相關要求，方會接收相關個案。而有關病房至今並無接收任何與新型冠狀病毒相關的個案。

該院強調，員工安全是醫院的首要考慮。院方已於昨天及今天向病房員工解釋具體詳情，聆聽並跟進意見，希望釋除疑慮。部門亦會繼續與前線同事保持密切溝通，提供所需支援。