【武漢肺炎】陸客赴台限制擴大　海外、港澳永久居留權人士也受限

因應武漢肺炎疫情持續擴大，台灣中央流行疫情指揮中心今天（27日）新增第7項陸客赴台限制，涵蓋定居海外及港澳陸客，包括在海外留學以及旅居海外並取得當地永久居留權的中國人士，以及旅居香港、澳門，包括在港、澳留學、並取得永久居留權等人士，都將限制暫緩赴台。 台灣觀光局駐香港辦事處晚上9時多，在官方facebook發文澄清，指出相關內容為台灣官方限制大陸人士到台灣，並指以護照區分，持港澳特區護照仍可赴台。

台灣中央流行疫情指揮中心27日下午舉行嚴重特殊傳染性肺炎記者會，指揮官衛服部長陳時中主持，說明公布台灣第5例確診病例。（中央社）

面對中國大陸新型冠狀病毒感染的肺炎疫情不斷升溫，加上台灣已有第5例確診病例，台灣中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，新增第7項赴台限制，其中三類觀光部分「自1月27日零時起實施暫緩受理來台；已發入台許可證者，推遲來台。」

「三類觀光對象」是指大陸地區人民符合「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第3條第3款或第4款規定對象，赴台新增限制範圍涵蓋定居海外及港澳陸客，包括在海外留學以及旅居海外並取得當地永久居留權的中國人士，以及旅居香港、澳門，包括在港、澳留學、並取得永久居留權等人士，都將限制暫緩赴台。

因應武漢肺炎疫情，至少超過3團來自湖北省、近百名旅遊團員26日上午起到晚間，自桃園國際機場搭機離台。（中央社）

不過台灣觀光局駐香港辦事處晚上9時多，在官方facebook發文澄清，指出相關內容為台灣官方限制大陸人士到台灣，並指以護照區分，持港澳特區護照仍可赴台。

台灣觀光局駐香港辦事處fb截圖

至於台灣疫情指揮中心早前公布的6項措施包括：全面禁止湖北省人士入台；湖北省以外人士，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等交流暫緩受理，已發入台許可也需推遲；陸生即日起至2月9日暫緩到台；除履約活動、跨國企業內部調動之外，商務活動交流暫緩受理；陸配回台（含湖北省），限制居住，自主健康管理14天；全面暫緩小三通。