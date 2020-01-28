【武漢肺炎】上水口罩幾近搶光　內地客豪擲5千元入貨：先買再算

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，本港市面的外科口罩幾乎搶購一空。 記者今早（28日）巡視上水發現，區內多間連鎖護理店，口罩及酒精搓手液等已全面缺貨，部份藥房亦未啓市，不少市民撲空。有藥妝店仍有限量供應，中國內地製口罩漲價至每個約3元，有市民以3000元為湖北親友代購；亦有深圳旅客豪花逾5000元購買醫護用口罩，又相信疫情可短期內受控，「我們這麼大的一個國家，相信能處理好。」

↓↓上水買口罩排長龍情況↓↓

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▼消委會測試29款口罩性價比▼

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記者現場所見，上水部份藥房仍未啓市，平日人頭湧湧的連鎖藥房今日亦門可羅雀，萬寧、莎莎等連鎖個人護理藥妝店，口罩及消毒藥品缺貨，亦有分店貼出告示，表明沽清。有藥房員工透露，口罩及消費用品暫時缺貨，未有供應，她稱，早於過年前已訂貨，惟多次催促供應商不果，暫未知何時可重新上架。她又認為，今次疫情屬全球性，本港氣氛亦較2003年沙士嚴陣以待，「依家緊張啲」。

上水新康街一帶的「藥房街」更見冷清，唯獨有個別藥妝店大排長龍。該店出售中國製、非盒裝口罩，標價138元至180元不等，每束50個，雖然較平日漲價，但仍有不少市民及內地遊客問價後繼續排隊。

港人為內地親友買口罩

上水居民尹先生昨、今兩天走訪區內搜購口罩，終成功購入300個獨立包裝口罩，「埋單」逾千元。他指，家中存貨充足，足以應付一定五口需求，惟他仍有兄弟姐妹及親戚長居深圳南山，並出現口罩荒，遂為他們張羅，並準備於訪問後北上「送貨」。

他指，當地全城戒備，社區住宅亦已自我隔離，「送外賣都唔畀，家人都要捱公仔麵」。他知悉自己所購口罩來自中國，防護力或較遜色，亦較原價高數倍，但一切以健康為上，「但都好過無， 我諗起碼（可防隔）六成，好過咩都唔戴）。」他又認為，戴口罩除了是自保，亦為他人著想，可預防社區爆發。

市民吳小姐拖篋3000多元大手掃貨

市民吳小姐更拖篋前來，並付鈔3000多元大手掃貨，購入多個口罩。她指，自己家鄉在湖北，本來打算新年期間帶同兒子回鄉度歲，惟疫情嚴重遂作罷。她稱，有朋友任職當地醫院，遂為他們在港代購。她又指，本港口罩供應緊張，相隔一天，同一店舖所售的同款口罩已每個加價5毫子。

另一間藥妝店則出售日本及台灣製口罩，售約280元40個，亦有歐洲「N99」醫用口罩，店方標明屬最高級別，每盒兩個，盛惠388元。

家人任職內地醫院 擔心家人保障不足遂來港入貨

來自深圳的薛小姐一口氣豪花逾5000元，搜購35盒，她指有家人任職當地醫院，雖然醫院有口罩提供，但仍擔心家人保障不足，遂來港入貨。她直言不知所購口罩效能，「沒口罩了，誰知道好不好用，先買再算。」

薛又指，深圳當地大多數人已不出街，她相信疫情可於短期內受控，「我們這麼大的一個國家，相信能處理好。」被問到內地新增確診個案日復日增加，何以如此樂觀時，她則認為，市民守規則，人人做好自我隔離即可。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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