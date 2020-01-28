【武漢肺炎】中大籲學生不應回宿舍　若無法復課課堂改網上教學

新型冠狀病毒疫情肆虐，多間大學延遲至2月17日開學。中大亦延長農曆年假期，今日（28日）宣布，將應變措施提升至將「緊急」級別，並會採取積極措施應變疫情，包括學生需健康申報並自我醫療監察等。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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中大指，健康促進及防護委員會已成立督導委員會，負責監督及協調大學的工作，並直接向校長匯報。校方為確保學生及教職員的健康和安全，將採取下列的進一步措施，包括由健康促進及防護委員會建議一系列的疾病預防和監測機制、取消本學期於內地的交換生計劃及暫停短期學生交流活動。

▼武漢疫情嚴重▼

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學生、員工必須填寫健康申報表 需列出14天外遊記錄

校方強烈建議學生不應在2月17日之前返回宿舍。所有返回宿舍的學生及回到工作崗位的員工都必須填寫健康申報表，需要列出過去14天的外遊記錄，並須連續14天填寫自我醫療監察表。

另外，校方將在2月17日恢復教學，如果課堂受疫情影響而無法如期恢復，則會盡可能進行在線教學；並建議院系及部門推遲或取消大型活動及會議。

多間大專院校延長農曆年假 城大實施網上教學

早前包括港大、科大、浸大等多間大專院校都宣布延遲至2月17日復課，城大則決定由1月31日至2月6日暫停課堂教學，以便教職員準備網上教學。直至由2月7日起，所有課堂將進行實時網上教學，直至另行通告。