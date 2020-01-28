【武漢肺炎】何栢良倡加強中港邊境管制　醫生工會籲保障病房醫護

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良、香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟今日（28日）舉行記者會，建議政府加強中港邊境管制防控，強調只封個別或部份的省份並不足，又稱現時封關「一啲都唔遲」，「任何時間落實，都可以減低病毒散開嘅速度。」

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港大感染及傳染病中心總監何栢良指，由年三十至年初四，內地的確診個案已勁升5倍，現時更有向外擴散的趨勢，按數據顯示，趨勢更向南及廣東省散開，甚至正在全國爆發，形容形勢嚴峻。

他說，新病毒可透過人傳人傳播，邊境封關可阻止病毒經人流蔓延，強調封關是「重藥」，只封個別或部份的省份並不足，直言：「而家已經冇無痛選項。」他又指，封關不需影響物流，全面控制中港邊境往來是最有效避免外地感染病人到港的方法，建議先試行 14 天，以便觀察成效。

他說，所有必須入境的人，包括本地居民、來港工作及留學者，一旦由內地到港，建議採取14天自願隔離，如全天侯佩戴口罩等，以防止病毒在社區擴散。

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留守隔離病房時段應縮至2至3周

針對醫護人員，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，局方曾表明被安排到隔離病房工作的醫護人員需留守6星期，完成後直接回到原來的工作崗位和社區。

她認為，留守隔離病房的時間應縮短為2至3個星期，每天的時間不能過長。完成隔離病房的工作後，應該接受兩星期的醫學監察。她又指，局方應設立特備金，或為員工增購特別保險，讓在工作其間染上新型冠狀病毒性肺炎的同事有額外保障。

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料本港每月需三億個口罩

何栢良指出，政府採用行動的速度不夠快，甚至追不上形勢，故有需要動員商界及市民向政府反映，「（政府）可能已經盡咗力，但盡咗力都係56k（非寬頻上網速度）嘅速度，要應付咁嚴重嘅疫情，最理想係5G，你去唔到5G都要4G。」

他多次強調「病毒不等人」，期望政府能採取措施，「希望政府同醫管局可以當機立斷，開少啲會，慳返開會時間去採取行動。」

馬仲儀又指，現時醫院的外科口罩緊絀，而急症醫院的用量較大。何栢良估計，以香港有七百萬人口計算，若市民不重覆使用，料每月需三億個口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良（右一）、香港公共醫療醫生協會及前綫醫生聯盟建議政府加強中港邊境管制防控。（王潔恩攝）