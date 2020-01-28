【武漢肺炎】醫管局工會擬罷工　陳肇始向醫護致謝：你們不孤單　

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐全國，本港至今累計有8宗個案，其中一人情況嚴重。面對日益倍增的醫療壓力，醫護人員工會醫管局員工陣線要求政府回應「五大訴求」，包括禁止旅客經中國入境及呼籲全民戴口罩等，否則下周一（2月3日）起發動分階段罷工。 食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）稱，明白同事有擔心和正在承受壓力，重申政府會全力支持醫護。陳肇始向醫護人員說「你們並不孤單」，又對他們的無私付出表達深深謝意。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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醫管局員工陣線早前在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若今日（28日）仍未有回應「五大訴求」，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等，將會舉行會員大會，以表決是否由2月3日起發起一連5日、共兩階段的罷工行動。

陳肇始及林鄭月娥向醫護人員致謝。（張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝前線醫護人員及統籌防疫隔離工作的衞生署人員，直言明白同事有擔心和正在承受壓力，重申政府會全力支持醫護，包括資源方面。陳肇始向醫護人員說「你們並不孤單」，又對他們的無私付出表達深深謝意。她希望在全民抗疫時，醫護人員能繼續以專業精神謹守崗位。

特首林鄭月娥亦向醫護前線及後勤檢測人員致謝，又對網上眾多假消息感遺憾，稱會引起不必要恐慌，例如昨日有人聲稱她個人同意協助國家分流病人，她形容是荒謬的謠言：「無可能用香港醫療系統做呢件事」，指有關謠言令政府須人手處理，分散了處理防疫的注意力。

公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟不支持罷工

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，協會不會公開支持罷工行動，因醫生會員至今仍未能達成共識。她又指，按照現時病房的情況及醫生人數，若醫生參與罷工，難以不影響緊急服務。她說，個人欣賞發起罷工的原因及初心，又稱與他們目標一致，大家都只想政府做好邊境管制，「奈何香港醫療系統資源真係緊絀。」但她說，發起組織並非「為罷而罷」，他們只想香港不要變成疫埠。



前線醫生聯盟副主席鄺葆賢又說，醫生會員未有明確共識，故聯盟不會積極鼓勵或參與罷工，「但期望這段時間可以撥亂返正。」

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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