【武漢肺炎．1.28疫情】港航宣布未來兩周取消214班來往中港航班

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，內地確診宗數已近4,400宗，死亡人數106人，而香港及澳門分別確診8宗及7宗個案。 國家衛健委高級別專家組組長、沙士專家鍾南山表示，疫情應在未來一周或者十天左右達到高峰。 政府於早上宣布，明日（29日）起至2月2日除必要人員外在家工作，公務員在家工作，並呼籲私人機構採取同樣安排。特首林鄭月娥4時半開記者會，公布逾十項措施，包括宣布暫停發出自由行簽證，周四（30日）凌晨0時起，關閉高鐵西九龍站、紅磡直通車站、以及文錦渡口岸和沙頭角口岸的客運過關，林鄭指出全面封關不可行，目前安排已是「partial closing down」（局部封關）。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

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【23:50】行政長官林鄭月娥今日（28日）召開記者會，宣布暫停發出自由行簽證，以此從源頭上減少人員流動。不過上有政策，下有對策，除商務、探親簽證外，內地人仍可利用護照過境。只要上淘寶，以150元人民幣，便可以代出一張香港飛第三國的機票行程單，憑護照入境香港逗留最多七日，回去時只需和口岸工作人員稱行程更改，便可搪塞過去。

【武漢肺炎】停自由行有漏洞 淘寶150元可買假機票憑護照來港

淘寶上存在大量香港送關服務的商家，只要150元便可以代出一張香港飛第三國的機票行程單，不用港澳通行證便可以過關。

【23:36】香港航空宣布，因應香港政府推行緊急級別應變措施，會由1月30日至2月11日期間取消214班往來中國的航班。受影響乘客將會獲豁免往來中國內地機票重新訂位、更改航點及退票的費用，詳情請參閱特別票務安排 。

【武漢肺炎】國泰港龍快運港航4公司減內地航班 每周減至240班

【23:30】港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇今日（28日）指出，港大微生物學系初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對新型冠狀病毒疫苗，當進行動物測試後，才能得悉疫苗是否有效。

【武漢肺炎】袁國勇：港大初步研發疫苗 將進行動物實驗

【23:30】澳門宣布，當地銀行在周四及周五暫停營業兩天。

【22:00】醫管局公布，為配合政府最新政策，由明日（29日）凌晨0時起，向符合新型冠狀病毒呈報條件的「非符合資格人士」收費，新措施將適用於所有確診及懷疑個案。醫管局將按照現行的「非符合資格人士」收費機制向有關病人收費。

【22:00】據內地傳媒《澎湃新聞》報道，由即日起，全國公安機關出入境管理部門暫停受理、審批、簽發內地居民赴香港、澳門團隊旅遊、個人旅行（包括深圳一周一行）簽註，恢復時間將另行發佈。

【武漢肺炎】內地即日起暫停簽發往來港澳地區旅遊簽註

【21:54】入境事務處表示，因應政府僱員在農曆新年假期後無需返回寫字樓辦公，明起至下周日（2月2日）僅提供緊急和必須公共服務。入境處的其他辦事處，包括所有智能身份證換領中心、各分區辦事處、其他人事登記辦事處、各出生登記處、各婚姻登記處及金鐘死亡登記處，在上述期間均會暫時停止提供服務。

至於各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律正常運作，而香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

【武漢肺炎】入境處出生登記處、婚姻登記處等暫停 部分調整服務

高鐵西九龍站將於30日凌晨0時起關閉。（鄺曉斌攝）

【20:00】醫管局表示，截至今日中午12時，於過去24小時本港沒有新增確診個案；公立醫院接收78名符合呈報準則的病人，目前103人正留院接受隔離治療。

【武漢肺炎】醫管局今新增78宗呈報個案 31名接觸者正入住隔離營

【19:52】醫管局表示，知悉政府呼籲除提供緊急和必須公共服務的人員外，僱主按機構運作需要，就僱員的工作安排作出彈性處理。發言人表示，醫管局及公立醫院和診所在抗疫工作中，擔當關鍵角色，總辦事處及各醫院聯網的所有前線和後勤人員，都會在農曆新年假期後繼續緊守崗位執勤，服務市民。



發言人稱，醫管局已設立員工熱線及社交媒體平台，積極聆聽他們的意見，並且跟進員工提出的關注及訴求。

【19:37】國家衛健委高級別專家組組長、沙士專家鍾南山接受新華社「權威訪談」時指出，很難絕對地估計疫情何時到達高峰，「不過我想應在一周或者十天左右達到高峰」，不會大規模地增加。

鍾又指出，最早在一種蝙蝠身上找到新型冠狀病毒，科學家正在尋找的中間宿主，尚未確定。發燒仍是感染者的典型徵狀。

【19:20】海關嚴正澄清，就網上有傳言指政府因政治因素，把口罩產品一律列作禁運物品，發言人強調絕無此事。海關表示，一向根據風險評估和情報分析，按香港相關法例於各出入境管制站，對旅客、貨物、運輸工具及郵包進行清關／抽查工作，堵截違禁品及受管制物品非法進出香港，外科口罩並不屬於違禁品及受管制物品，海關並不會阻礙外科口罩合法進口本港。

【19:08】司法機構公布，因應公共衞生考慮，原訂由明日（29日）至2月2日於所有法院／審裁處進行的聆訊將會延期。法院／審裁處的登記處及辦事處於期間亦會暫停辦公；至於緊急聆訊，則會按現行機制處理。

【武漢肺炎】多項政府公共服務暫停 郵政暫停派信 車牌考試延期

【19:00】港鐵表示，香港西九龍站會在周四（30日）凌晨暫時關閉後，將作徹底清潔。已購買來往香港西九龍站及內地站點高鐵車票的乘客，需保留車票及收據等相關文件，待香港西九龍站重新開放後，可到車站辦理全數退款。港鐵將公佈退票安排詳情；透過12306網站購買車票的乘客，可在該網站直接辦理退票。

城際直通車方面，已購買來往紅磡站及内地站點車票的乘客，可由即日起至所購買班次出發日期後的30天之内，到原購票點（包括紅磡站城際直通車客務中心及票務代理銷售點）辦理退票手續，乘客亦會獲全數退款。

【18:40】高鐵西九龍站將於年初六（30日）凌晨起關閉，港鐵今日下午已限制只持有車票人士進入，入口職員稱不設即場買車票。

【武漢肺炎】高鐵西九龍站周四起封閉 汕尾客今晚提早北上回去

↓↓足本重溫政府記者會↓↓

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▼消委會測試29款口罩性價比▼

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【18:10】至於駐武漢辦人員情況？林鄭月娥表示，據她所知有關人員仍留在武漢，沒有出門，仍透過電話提供服務，以及安撫仍滯留當地的港人。至於在港湖北人方面，政府會積極接觸，轉介時若身體出現情況，進一步須治療時會轉介。林鄭直言，公布措施對「上路」的港人有不便，希望大家諒解。

【18:06】澳門政府豁免公務員在年初六及年初七上班，呼籲私人機構參照；政府公布已備妥新一輪10天口罩用量。

【17:50】日本厚生勞動省今日證實再多2宗確診個案，其中一名男患者並沒到過武漢，為日本首宗本地感染個案。患者為巴士司機，曾接載來自武漢的旅行團。

【武漢肺炎】日本首宗本地感染個案 巴士司機曾接載武漢旅行團

【17:50】李家超：個人遊簽註涉及49個內地城市，內地同意暫停，意味着自由行會減少，相信每日可減數百名湖北人士入境。

入境事務處處長曾國衞重申，1月來港旅客大幅下跌，港人出境跌一半，訪港旅客少了三分二，隨著新措施限制簽發自由行簽註，他相信內地訪客最少會減一半以上。

【武漢肺炎】暫停自由行簽註 高鐵西九站及紅磡站周四起關閉

【17:32】商務及經濟發展局局長邱騰華：口罩供應緊張，在生產方面，或受年假及物流暫停影響而少，亦有機會是內地需求增加，強調政府一直有採購供應，會確保前線人員需要，直接透過中央及海關聯絡，續批跟進，令物資能來港，故放假時亦有數以百萬計物資能來港。

【17:32】澳門行政法務司司長張永春表示，剛收到中央通知，內地赴澳門自由行簽註也會暫停。

【17:20】保安局局長李家超：人手儀器都會調配至未關的口岸，由於今日起料較多港人回港、多旅客離港，故會留意今明兩日高峰期狀況及暫停口岸後的情況，考慮進一步控制個別口岸的開放時間，減少人流。亦已聯絡酒店業跟進湖北來港旅客，主動聯絡及紀錄他們的聯絡方法，「會將（防疫）單張交給他們」，要求他們聯絡政府及跟從衛生建議。

林鄭月娥宣布1月30日凌晨起，關閉高鐵香港段、紅磡城際直通車，暫停多條跨境船航線服務，亦會暫停包括西九站、紅磡站、文錦渡口岸、沙頭角口岸的客運過關，貨運則不受影響，直至另行通告。（張浩維攝）

【17:23】運輸及房屋局局長陳帆：1月30日凌晨0時起關閉高鐵西九龍站，即無高鐵可來港。為減少風險，金巴（包括黃巴）的班次及頻率亦會有所調整，籲市民留意安排。另外，30日起內陸城市與本港航班會漸減一半，港府及內地政府都會與航空公司溝通，籲市民留意改變。跨境渡輪方面，30日起即時停止，但來往本港及澳門的外港碼頭，則會維持操作。

【17:04】食物及衞生局局長陳肇始：確診個案維持8宗，全屬輸入個案，過去一日沒有增加。康文署麥理浩夫人中心目前有30多人入住隔離。

陳肇始：出入境管制方面，政府全力配合國家的工作方向, 會聯防聯控內地所有口岸，包括機場都會設體溫檢測及健康申請，盡快在出境機場作體溫採測器，會調配人手及資源，加強出入境工作。除了健康申報表，亦有健康建議。身處武漢的香港居民，衛生署會有安排。

她最後感謝前線醫護人員及統籌防疫隔離工作的衞生署人員，直言明白同事擔心，「你們並不孤單」，又對醫護無私付出表示深深謝意。

【17:00】林鄭月娥：入住檢疫中心的非病人或患者，而是醫護或跟蹤時發現的密切接觸者，過往做法是做渡假營或建成未入伙的公共房屋，粉嶺暉明邨是經考慮後決定，批評有人破壞致無法成檢疫中心，亦會影響日後入住人士，考慮到邨受破壞，放棄使用暉明邨，其後亦不會再徵用公共屋邨。

【武漢肺炎】林鄭棄暉明邨作檢疫設施 警告：社會需準備家居隔離

【17:00】林鄭月娥：政府目前收到約107宗港人求助個案，全來自湖北省，主要是因無交通而滯留當地，駐當地的政府部門正設法協助。

林鄭月娥：任何人從內地到港的14日內宜留家，外出應戴口罩；再次呼籲港人別到有疫情的地方，別因不用上班上學而旅遊。她又呼籲港人外出要戴口罩，企業作彈性安排，而公務員除緊急及必須提供公共服務，新春假期後由明日起至2月2日留家工作，政府會再檢視情況。而部門亦會就設施關閉作公布，包括社署、康文署、環境及漁農等相關部門。

【16:53】林鄭月娥：留意到社會關注醫管局豁免感染武漢肺炎非本地患者收費，在公共衛生政策下，為減傳染病傳播，因高昂費用會減免收費，有關醫療收費制度是一直有此安排。她明白因時制宜，避免成誘因吸引，故宣布即日起會向非符合人士收費。

林鄭月娥公布由1月30日凌晨起，關閉高鐵香港段、紅磡城際直通車兩大跨境交通服務。（張浩維攝）

【16:50】林鄭月娥：由本周四（30日）凌晨開始，暫停西九高鐵站、紅磡站列車服務，以及沙頭角及文錦渡客運過關，貨運不受影響，至另行通告。她解釋需時配合，故延至30日實施。整體會大幅縮減兩地交通，包括來港內地航班會減一半、海路多個往來內地與本港碼頭都會暫停渡輪服務，亦會減少跨境巴士。

【16:45】林鄭月娥：獲中央批准，同意49城市暫停發出個人遊簽註（據過往數據，持個人遊簽證的來港內地人士約佔內地人士的一半）。但商務簽註則維持，這類旅客佔約兩成來港人數。

【16:45】行政長官林鄭月娥匯報政府最新防控工作及措施，由她主持的督導委員會會議，每日都有召開會議，今日召開了第3次會議。她先向醫護前線及後勤檢測人員致謝，又指對網上眾多假消息感遺憾，稱會有不必要恐慌，例如昨日（27日）聲稱她個人同意協助國家分流病人，她形容是荒謬的謠言：「無可能用香港醫療系統做呢件事」，又指有關謠言令政府須人手處理。

【16:43】香港郵政今日（28日）宣布，農曆新年假期後，即1月29日至2月2日的郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停，但會維持入口特快專遞郵件的派遞服務。在此期間投寄的郵件會於郵政服務恢復正常後處理。

【武漢肺炎】多項政府公共服務暫停 郵政暫停派信 車牌考試延期

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【16:36】中大宣布於農曆新年假期後（即29日起）實施特別上班安排。除了提供必須服務的人員及在可行情況外，所有教職員在假期後無需返回辦公室工作，而是留在家中工作。有關安排暫定實行至 2月2日，大學屆時會再檢視情況。在此期間，大學醫療中心將正常運作。校內穿梭校巴服務只維持假日Ｈ線服務，而收費小巴服務將維持不變。

【16:25】政界消息指，林鄭會宣布由1月30日（本周四）起關閉高鐵西九龍站，視乎疫情發展才決定何時重開。

【武漢肺炎】01獨家：政府1月30日起關閉高鐵西九站

【16:24】出席記者會的官員除了特首林鄭月娥，亦包括：運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、入境事務處處長曾國衞、衛生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞及香港海關關長鄧以海。

林鄭月娥將率多名官員出席記者會。（陳淑霞攝）

【16:17】新加坡確診多2宗個案，累計共7宗。

【15:41】九巴就有社交媒體流傳訊息聲稱只會提供有限度服務，調整工作日數至一星期四天，九巴特此澄清訊息純屬謠言，九巴及龍運如常服務。

【15:25】央視報道，陝西省截今日至下午2時，新增11宗確診病例，全省累計至46宗；內蒙古自治區截至早上9時，也增加2宗病例，累計確診15宗。

《齊魯晚報》報道，山東省截至中午12時，再增8宗確診病例，全省累計增至95宗，另有48宗疑似病例，報道引述專家指出，未來一周為控制全省防疫的關鍵時間。

【15:10】行政長官林鄭月娥今日（28日）下午4時30分在政府總部地下演講廳舉行記者會，料公布抗疫措施。

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼

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【14:55】教育局表示，就網上流傳有「教育局信函」指局方已宣布延後學校復課日期至2月27日，教育局發言人今日（28日）澄清有關消息純屬捏造，並重申全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）會延長農曆新年假期至2月16日止，即2月17日復課。發言人呼籲各社會各界同心抗疫，任何人均不應在香港面對疫情的困難時刻造謠生事，更不應為學校人員、學生及家長帶來混亂。

【14:30】本港的股票、期貨及衍生工具市場明天將會如常恢復交易。財政司司長陳茂波呼籲各金融機構在可行情況下，提供員工上班特別安排，減低疫情在社區擴散的風險。

【14:00】康文署宣布，明日起將暫停舉辦康體活動，包括訓練班、同樂日、嘉年華活動及健體班。

【13:20】港台報道，日本政府將疫情定為「指定感染症」，並會安排包機接載滯留武漢的日本公民。

【11:30】政府宣布為盡量減低疫情在社區擴散的風險，明日（29日）農曆新年假期後實施特別上班安排。除提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員在假期後在家中工作，暫定實行至2月2日。政府呼籲私人機構在可行情況下，作類似安排。個別政府部門會就受影響的公共服務作出公布。

【09:55】衛健委發表《2019 新型冠狀病毒疫情進展和風險評估》，表示目前證據提示該病毒主要的傳播途徑為呼吸道飛沫傳播和密切接觸傳播為主，該病毒具有較強的傳染性，目前沒有可靠的證據表明該病在潛伏期內有傳染性。

【09:30】內地最新逾4,400人確診武漢肺炎，死亡人數增至106人，其中湖北確診數急增至逾2,700宗，當中武漢確診1,590宗。

▼武漢疫情嚴重▼

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【01:00】康文署凌晨宣布，由周三（29日）起，以下設施暫停開放，直至另行通知：

暫停開放的陸上和水上運動設施包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。有關退票／款安排署方將稍後公布。

▼武漢封城▼

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【00:24】港府發聲明，指網上有指行政長官林鄭月娥同意「利用香港的醫療系統協助國家分流處理疫情的要求」，發言人指內容完全沒有根據。

發言人又指，同時正研究進一步減少內地與香港兩地人員流動的措施，以減低感染者進入香港的機會。對於有人散布謠言，特區政府表示遺憾。現時疫情嚴峻，特區政府呼籲市民同心抗疫，密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。

【00:16】《澳門日報》報道，據澳門航空表示，由1月27日至2月1日取消逾百航班，主要涉及內地及台灣往返澳門的航線。相關航班包括澳門往返台北、高雄、北京、北京大興、上海虹橋、上海浦東、南京、杭州、廈門、貴陽、成都、南寧、太原、揭陽潮汕、鄭州、成都、天津、溫州、合肥、常州，合共101個航班。受影響的旅客可重新訂座或退票，免收改期和退票的手續費用。

【00:05】中大醫學院發聲明，鑒於新型冠狀病毒的嚴峻發展，為控制疫情，促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。