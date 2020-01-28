【武漢肺炎】暫停自由行簽註　高鐵西九站及紅磡口岸周四起關閉

武漢新型肺炎襲港，本港至今確診八宗新型冠狀病毒肺炎個案，行政長官林鄭月娥今日（28日）下午舉行記者會。林鄭月娥公布，內地將暫停簽發個人遊簽註（自由行）。 對於有輿論要求政府封關及停運高鐵，林鄭月娥表示獲中央批准，由海、陸、空大幅縮減兩地交通。由周四（30日）凌晨起，將關閉高鐵香港段、紅磡城際直通車，暫停多條跨境船航線服務，亦會暫停包括香港西九龍站、紅磡出入境管制站、文錦渡管制站、沙頭角管制站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭共六個口岸的客運過關，貨運則不受影響，直至另行通告。

林鄭月娥宣布1月30日凌晨起，關閉高鐵香港段、紅磡城際直通車，暫停多條跨境船航線服務，亦會暫停包括西九站、紅磡站、文錦渡口岸、沙頭角口岸的客運過關，貨運則不受影響，直至另行通告。（張浩維攝）

今次記者會，除行政長官林鄭月娥外，另有8名官員出席，包括保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、負責出入境管制的入境處處長曾國衞、海關關長鄧以海、醫管局行政總裁高拔陞，以及衞生署署長陳漢儀。

林鄭月娥表示，將由海、陸、空大幅縮減兩地交通，以大幅縮減兩地人流，不只限制內地旅客來港，亦包括避免香港居民前往內地。林鄭月娥宣布獲中央批准，由源頭做起，內地同意49城市暫停簽發個人遊簽註（自由行），並暫停所有內地到港的旅行團，有望大大減低內地旅客來港。

林鄭月娥公布由1月30日凌晨起，關閉高鐵香港段、紅磡城際直通車兩大跨境交通服務。（張浩維攝）

內地來港航班將會減半

此外，林鄭月娥亦宣布將大幅縮減兩地交通，由周四（30日）凌晨起，暫停高鐵香港段、紅磡城際直通車，以及多條跨境渡輪服務。同時亦會「封關」，包括暫停包括香港西九龍站、紅磡出入境管制站、文錦渡管制站、沙頭角管制站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭的客運過關，貨運則不受影響，直至另行通告。空運方面，未來內地來港航班將會減半，當局亦指會減少港珠澳大橋金巴的跨境巴士班次。

至於為何不全面「封關」，林鄭月娥回應指近日有超過百分之七十的出入境入士為香港居民，反問「點解要不能出，不能入？」她指未來減少六個關口服務，強調政府會繼續監測，適時處理，呼籲市民要持平。另外，保安局局長李家超表示，由於部分出入境管制站關閉，當局會同時將人手、儀器調配至其他口岸管制站，並加強清潔及衛生。

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李家超重申，個人遊簽註涉及49個內地城市，內地同意暫停，亦即意味著自由行將會減少，相信每日可減數百名湖北人士入境。而入境事務處處長曾國衞則表示，1月來港旅客大幅下跌，港人出境跌一半，訪港旅客少了三分二，隨著新措施限制簽發自由行簽註，他相信內地訪客最少會減一半以上。