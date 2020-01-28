【武漢肺炎】澳門要求湖北籍外地僱員　入澳前亦須交醫生紙　

新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」疫情不斷擴散，澳門目前確診病例已增至七宗。據澳門傳媒報道，澳門政府要求來自湖北但經常需要往來珠澳兩地的外地僱員，亦須在入境時提交醫生無感染新型冠狀病毒的證明。而當局正考慮將在黑沙隔離的人士轉到酒店，以便跟進及管理。 另外，由於澳門市民亦疫情緊張，市面不少人都搶購日用品及糧食。澳門政府宣布，與多間供應商會面後確認食品存量及供應均充足且穩定，政府將每日兩次巡查，確保市面的糧油食品及百貨用品供應充足，籲市民毋須過量購存。

澳門政府宣布，與六大博企商討後，要求六大博企採取措施，調整員工上下班安排。(資料圖片)

湖北外地僱員入澳 亦須提交醫生證明



澳門政府昨日（27日）起實施針對防疫留澳湖北省旅客的措施，包括追蹤已入境的湖北人士，若他們沒出現病徵，可自行返回內地；至於選擇留澳者須統一入住隔離營，直至簽注有效期到期或行程結束。據《澳門日報》報道，澳門當局計劃將正在黑沙海灘培訓中心接受隔離的人士轉入酒店，以便管理及跟進。

至於來自湖北但經常需要往來珠澳兩地的外地僱員，報道引述政府說法，解釋有關人員即使在最近沒回過湖北，亦可能與來自湖北親友密切接觸，難以排除相關風險，故他們入境澳門時，同樣需要提交無感染新型冠狀病毒的醫生證明。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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澳門政府每日兩巡市面 確保糧油罐頭食品供應

據澳門政府新聞局公布，經濟局及消費者委員會今日（28日），與各大供應商開會，了解澳門糧油罐頭食品及其他生活百貨用品存貨量，確定糧油罐頭食品及其他生活食品供應充足，大米及凍肉亦有足夠儲存量，可供全澳門居民半個月食用，並會如期做好到貨安排。

而澳門當局承諾會與相關行業保持溝通，保證貨源充足及供應持續穩定；亦會每天定期巡查市面，監察物價、嚴厲打擊抬價及囤貨行為。而今日發現目前只有一家超市異常提高零售價，相信隨農曆假期結束，各類民生商品會陸續補充上架。

另外，澳門政府為澳門跨境工業區口岸沒條件接受大量人流過關，考慮到要防疫問題，與六大博企商討後，要求六大博企採取措施，調整員工上下班安排，讓他們在晚上10時前經關閘口岸離境，否則須由企業安排車輛接載員工經蓮花口岸至拱北。

澳門政府呼籲市民留意「新型冠狀病毒感染應變協調中心」的最新防疫訊息，不應相信未經證實的消息。