【武漢肺炎】入境處出生登記處、婚姻登記處等暫停　部分調整服務

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，明日（29日）原本是農曆新年假期後首日上班，但因應疫情，多個政府部門亦停止服務。入境事務處今日（28日）宣布，因應政府宣布，除提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在農曆新年假期後無需返回寫字樓辦公，而是留在家中工作。而入境處由明日至下月2日的服務將有所調整。 而所有智能身份證換領中心、各出生登記處、各婚姻登記處及金鐘死亡登記處，在上述期間均會暫時停止提供服務。

入境處的其他辦事處，包括所有各出生登記處會暫時停止提供服務。（資料圖片）

身份證換領中心暫停服務

入境處今日晚上表示，由明日起灣仔入境事務大樓的外籍家庭傭工組、旅行證件（簽發）組、延期逗留組、優秀人才及內地居民組、港島人事登記辦事處，以及灣仔胡忠大廈和長沙灣政府合署的死亡登記處服務將有所調整，部分下月1日及2日全日不提供服務，部分則只提供下月1日上午服務；而這些辦事處只供緊急申請及服務。

至於入境處的其他辦事處，包括所有智能身份證換領中心、各分區辦事處、其他人事登記辦事處、各出生登記處、各婚姻登記處及金鐘死亡登記處，在上述期間均會暫時停止提供服務。至於各管制站的服務，除政府另行公布的安排外，其他一律正常運作。

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而香港居民在外遇事時的求助熱線1868 亦會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。

入境處又指，有關安排暫定實行至下月2日，屆時會視乎情況，再另行公布具體服務安排。已預約入境處其他服務的市民，如出生登記等，可在稍後日子前往相關辦事處繼續辦理相關手續，無需另行重新預約。而已預約進行婚姻登記的市民，處方會再逐對新人聯絡作安排。

入境事務處多個辦事處服務將有所調整。（政府新聞網截圖）