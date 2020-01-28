【武漢肺炎】袁國勇：港大初步研發疫苗　將進行動物實驗

「武漢肺炎」由新型冠狀病毒引致，疫情不斷在內地及世界擴散，內地至今已確診超過4,600宗個案，死亡人數更破百人，惟至今仍未有特效藥。 港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇今日（28日）指出，港大微生物學系初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對新型冠狀病毒疫苗，當進行動物測試後，才能得悉疫苗是否有效。

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疫苗可同時預防流感

袁國勇說，他們過去三年一直在研發針對流感病毒的疫苗。疫苗是噴鼻式，而非從肌肉中注射。有關研究曾刊於學術《微生物學》（mBio），並已取得專利。

他說，他們早前已在本港第一宗確診個案的樣本中，已成功分離病毒株，計劃在疫苗中加入新型冠狀病毒元素，未來可進行動物測試，以了解疫苗在動物中是否有效。一旦成功，可同時預防流感及新型冠狀病毒。

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，港大微生物學系正研發新型冠狀病毒疫苗。（資料圖片）

衛健委高級別專家組曾指疫苗已「很近」

浙江省疾控中心實驗室早前表示，已成功分離到新型冠狀病毒毒株。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受訪問時亦曾指，目前離擁有疫苗已經「很近」，但真正拿到疫苗株可能仍有一個月，至於檢查及審批，分別至少需要半個月及個半月時間。

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