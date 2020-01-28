【武漢肺炎】高鐵西九龍站周四起封閉　汕尾客今晚提早北上回去

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港府今日（28日）宣布，由周四（30日）凌晨起關閉高鐵香港段，亦會暫停香港西九龍站口岸。 《香港01》記者今日傍晚到高鐵西九龍站視察，港鐵增派保安及職員在出入口檢查車票，有市民及旅客到內地段售票櫃位排隊退票或改票，有港人認為封站是好事，能更有效監控出入境人流，控制疫情。 有來自汕尾的旅客原本持周四出發的車票，今日得悉封站消息後，專程前來改至明日出發，把握最後機會坐高鐵離境。談及封站措施時，他則認為內地沒有火車站關閉，西九龍站應該維持開放：「深圳現在都沒人想過來（香港），我老家汕尾只有一個人確診，香港還有八個人確診，誰還願意過來？」資料顯示，確診八人都是武漢旅客或從武漢返港的本地居民。

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只限持車票乘客入站

政府公布封站措施後，港鐵於傍晚起增派保安及職員在西九龍站出入口檢查車票，各出入口長期有警員戒備，只有持有效車票的人士才能入站，部分計劃入站購買車票的人士被拒諸門外。

來自汕頭的傅先生表示，到香港是為探望女朋友，本來是買1月30日的車票回汕尾，但循新聞得知西九龍站將於當日起封站，因此提早今晚到車站改至明日出發。被問及會否擔心內地疫情，傅先生直言：「內心有些許擔心，既然遇到了就『硬頂上』，無計。本來沒有打算這麼早回去，羅湖過關的話人流太多，也有點擔心。」

傅先生循新聞得知西九龍站將於當日封站，因此提早今晚到車站改至明日出發。（林頌華攝）

內地旅客：大陸火車站還沒有關閉

談及封站措施時，傅先生認為，大陸的火車站沒有關閉。他續說，不要任何事情都怪大陸，檢疫程序加強是可以理解，但同時西九龍站應該維持開放，「深圳現在都沒人想過來（香港），我老家汕尾只有一個人確診，香港還有8個人確診，誰還願意過來？沒有特別事，大家就不願意過來（香港）。」

對於本港的「封關」輿論，傅先生則認為：「我都不知道怎麼評價，反正我就跟你說，在大陸很多發達地區都沒說要甚麼封關，你香港就搞特別對大陸封關，大陸還怕你過去傳染呢。」

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退票港人認同關閉西九龍站

港人楊小姐今日傍晚到西九龍站退回逾4,000元人民幣的車票費用，他們一行人原本打算前往湛江，但由於擔心武漢肺炎疫情，所以要延遲行程，「有後續計劃，改返屋企同朋友聚會。」對於政府的封站措施，她則認為基於衛生安全，贊同相關做法。

同樣是退票的港人劉先生則指，循新聞得知內地疫情嚴重，因此這段時間決定不會到內地，對於封站他則認為是好事，政府在行政上能更有效監察入境人流，監控疫情發展。