【武漢肺炎】袁國勇：政府措施屬好開始　惟現階段封關已難阻病源

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」，疫情不斷在內地及世界擴散。特首林鄭月娥宣布多項措施阻擋疫潮爆發，包括關閉沙頭角及文錦渡口岸等。 港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇今日（29日）接受港台《千禧年代》訪問，形容措施為「好開始」，但坦言「理想與現實有距離」，稱農曆年過後將有大批港人從內地回港，就算現時封關亦難堵源頭，不過「唔等於唔做」。

港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇。（資料圖片）

袁國勇接受港台節目《千禧年代》電話訪問，形容政府日前公布的措施為「好開始」，他又指政府政策於首宗病例出現後跟不上病情發展，最理想的做法為於農曆新年前不讓內地人到港，完全堵截人流，惟坦言「理想與現實有距離」。他又稱，新措施是否足夠需要視乎實施後每日到港內地人的數量，而政府應每日公布到港內地人數目，令市民對政府有信心。至於不少人建議封關，他稱現時封關的效用已減少，因農曆年後將有約20萬港人從內地返港，難保他們會將病毒帶回港，而本港無足夠資源對每個人實施醫學監察；加上有不少內地人到東南亞旅遊後會到港玩1至2日，坦言封關亦難停源頭。不過，袁國勇稱效用減少不等於不做，認為難保會再有內地人為避疫情到港。

首個病例出現後的14日重要

他又提及，於本港首個病例出現後的14日非常重要，將能判斷防疫措施能夠阻病毒於港落地生根，若於此期間若有本土感染個案或無病毒源頭的個案，代表已於本港有傳染鏈，屆時情況將更嚴峻。他又稱，估計有不少無病徵，但帶有病毒的人在港，而他們隨時會在港播毒，呼籲市民要有公民意識，外出戴口罩及帶同酒精潔手液，並減少與人接觸等。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

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無推出疫苗的時間表

袁國勇早前稱，他們早前已在本港第一宗確診個案的樣本中，已成功分離病毒株，計劃在疫苗中加入新型冠狀病毒元素，未來可進行動物測試，以了解疫苗在動物中是否有效。一旦成功，可同時預防流感及新型冠狀病毒。他於節目上稱，今次與過往疫苗不同，不是以滅活疫苗的做法，而是抽取病毒內部分蛋白注入人體。但他指現時無推出的時間表，需要視乎動物測試結果。他指現時仍無對抗新型病毒的藥物，但因今次病毒與沙士及中東呼吸綜合症為同組別病毒，故將測試當時有效的抗愛滋藥物對抗今次新型冠狀病毒的效用。

醫護罷工 袁國勇：他們非怕死

至於有醫護人員揚言罷工，袁國勇強調醫護非怕死，只是他們看到現時本港病房飽和，一旦難以阻疫情爆發，醫療系統將難負荷。