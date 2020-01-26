【武漢肺炎】袁國勇：隱形病人數目難以計算　應全民戴口罩

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情蔓延，全國確診個案超過2,000宗，本港暫時亦錄得至少八宗確診或初步確診個案。 港大微生物學系講座教授袁國勇說，部份病人的徵狀很輕微，本港「隱形病人」數目難以估計，隨時在社區發放病毒。他呼籲市民做好預防疫症措施，外出時都應戴上外科口罩，並隨身帶備酒精搓手液。袁續稱：「香港要贏，最緊要係做全世界、或全中國，最少病例、最少病人死亡、最少醫護人員受感染嘅地方。」他又說，不反對封閉內地來港關口，但坦言用途已經不大。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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本港需預防社區傳播

袁國勇稱，他領導的研究團隊在國際醫學期刊《剌針》發表研究，一個深圳家庭個案，一家六口到武漢後，當中五人染病，其中一人（同行長子）完全沒發燒症狀，但肺部有磨沙玻璃狀情況，另外兩人病發初期有發燒，但求醫時已「無發燒、無咳」，同樣肺部有磨沙玻璃狀情況，代表部份病人症狀很輕微，甚至沒症狀。他又說，「隱形病人」數目難以估計，卻隨時在社區發放病毒。

袁國勇分析疫情時將其分成五個階段，首階段是武漢曾經接觸野生動物的人士染病；第二階段是由患者傳染家人；第三階段是人們在醫院裡受感染，再傳染給其家人；第四階段是武漢患者輸出到其他城市或國家；最後階段是從來無接觸過武漢患者的人都開始染病，代表病毒在社區落地生根。他強調，本港必須預防最後階段發生。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

指20萬名人已來港 封關用途不大​

袁國勇呼籲市民做好預防疫症措施，所有人外出時都應戴上外科口罩；隨身帶備酒精搓手液，在觸摸眼睛、鼻子及嘴巴前先清潔雙手。他續稱，預防措施須做足，直至夏天來臨，因病毒在30度的高溫下容易死亡，傳染性將大大減低。他說：「香港要贏，最緊要係做全世界、或全中國，最少病例、最少病人死亡、最少醫護人員受感染嘅地方，做到咁樣已經好滿意。」

對於全城熱議的關閉內地來港關口，袁國勇說，現在已不能單靠邊境控制；他強調不反對此做法，但坦言用途已經不大，因為現時已隨時有20萬名內地人來港過年，新春假期過後，更有會數以萬計人士從東南亞等地區來港，逗留數天再前往內地。「依家先閂（邊境）有咩用？」