【武漢肺炎】消防處個別牌照及驗收申請有限度服務　防火單位無休

消防處今日（29日）起就個別牌照及驗收申請包括消防證書、危險品牌照、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收及繳費等作特別安排，而期間消防處的防火單位會提供必須的公共服務。

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消防處由即日起，為盡量減低疫情在社區擴散的風險，將實施特別上班安排。期間，消防處的防火單位會提供必須的公共服務。惟處方會就個別牌照及驗收申請作特別安排，位於消防總部大廈五樓的牌照及審批總區總部繳費處亦會提供有限度服務。

市民如欲就牌照相關事宜，包括消防證書、危險品牌照、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收及繳費等作出查詢，可於辦公時間致電熱線電話2733 7619。

而有關於消防總部大廈七樓消防安全總區總部領取樓宇圖則事宜，有需要人士亦可於辦公時間致電2170 9665，以作特別安排。市民如需就火警危險或危險品等作出投訴，則可致電投訴熱線2723 8787。