【武漢肺炎】台學者：疫情或是兩岸重建官方溝通管道機緣

武漢肺炎疫情持續，台灣官方推出強力措施應對，包括禁止口罩出口、限制海外與港澳陸人入台、提高旅遊警訊等，此類消息經媒體報道後，亦引起部分內地網民反感。而民進黨副總統當選人賴清德則呼籲，台灣應與國際社會一起幫助大陸防治疫情。 對此，台灣淡江大學戰略研究所副教授黃介正認為，疫病無國界，台灣無論如何均不可以袖手。不曾預期的「武漢肺炎」可做為兩岸重建官方聯繫溝通管道的機緣，兩岸關係未來發展的真正基礎是人民內心的善意。

黃介正在台灣媒體刊文呼籲，此次疫情或是兩岸重啟官方溝通管道的機緣，兩岸官方不應忽略兩岸人民要的是和平發展，兩岸人民的善意才是兩岸未來發展的基礎。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，賴清德日前在臉書（Facebook）上表示，現在是兩岸共同合作打擊武漢肺炎的時機，並呼籲中共應該持開放態度接受國際援助，台灣也應該義不容辭參與，然而此舉被部分台灣網友罵翻。

但賴清德於1月28日受訪時仍強調，台灣與國際社會一起幫助大陸防治疫情，也等於幫助台灣、也幫助國際社會。

台灣行政院長蘇貞昌1月29日上午則回應稱，自救才能救人，在政府行有餘力的時候都樂於幫助別人，台灣限制口罩出口並沒有針對哪一個國家。賴清德準副總統的意思跟台灣政府的意思完全一樣，都一樣是照顧國人，都一樣樂於助人。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正則在台灣媒體刊文指出，民進黨在總統大選中，挑明以「抗中保台」為選戰主軸，成功的遮掩庶民經濟、環保空污、民權自由，以及「莫忘世上苦人多」等議題，以空前高票獲得再度執政4年的機會。

然而依靠「恐中、仇中」操作出來的社會情緒，不可能在開票結果出爐即嘎然而止。武漢疫情之發生，恰在台灣選舉過度動員「抗中保台」的後遺症尚未平復之際，社會輿論難免夾雜政治因素，甚至非理性情緒。

他表示，兩岸利益攸關之大，無論如何均不可以袖手。除了本身管制嚴防之外，藉由對醫療人員與資源援助，協助大陸進行疫病源頭管控，即便不以民族情感出發，也是「因利人而利己」的積極作法。

台灣副總統當選人賴清德呼籲兩岸合作抗疫，幫助大陸也等於幫助台灣自己。圖為賴清德於當地時間1月26日至雲林虎尾天后宮發送新春紅包。（Facebook@賴清德）

他認為，不曾預期的「武漢肺炎」可做為兩岸重建官方聯繫溝通管道的機緣。民進黨可參考國民黨「穩中、和中」的政策邏輯，調整「向美國一面倒」的依賴度，在不令美國特朗普政府起疑的估算下，專注思考促進台海和平與穩定兩岸發展的「台灣自身利益」。

中共也可在「醫療衛生不涉及一個中國政治涵義」的思路中，主動向世界衛生組織（WHO）提議邀請台灣以觀察員的身分，派團出席今年5月17日在日內瓦舉行的「世界衛生大會」，分享台灣的抗疫經驗，既可以顯示出「大國的樣子」，或也可以抵消部分在台灣被操作出來的「恐中、仇中」社會情緒。

黃介正強調，中國大陸可以繼續追求「和平統一」，台灣可以始終堅持「和平共存」，但是不要忽略了兩岸人民真正要的是「和平發展」。兩岸關係未來發展的真正基礎，並非政客精心的算計，而是人民內心的善意。