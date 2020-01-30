【武漢肺炎】康泰永安取消2月份內地團　旅議會指共3340取消

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，康泰旅行社今日（30日），為保障員工及顧客健康，將取消2月1日至29日出發的全線中國旅行團；另外，中旅社亦於其網頁表示，會取消2月10日前出發的旅行團。 除了康泰，多間旅行社亦進一步取消前往中國的旅行團，其中永安旅遊與康泰一樣，延長取消至2月29日；星晨旅遊取消至2月15日；中旅社亦取消至2月10日。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，截至昨日（29日）下午的資料，至少3,340個原定於1月24日至2月29日期間出發到內地的旅行團取消，涉及超過116,000名旅客。

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康泰指，會陸續通知受影響顧客，他們可即時轉團往其他地區、保留團費6個月，或全數退回團費，不收任何手續費。康泰續指，會密切留意最新情況及作出適當調整。

中旅社進一步取消出發內地的旅行團。（中旅社網頁）

另外，早前中旅社宣布，將取消至初七（31日）出發中國的旅行團，不過記者於其官方網頁發現，已進一步取消至2月10日期間，出發到內地的旅行團，如有查詢可致電客服熱線29987888。

旅遊業議會：影響11.6萬團友

另外，星晨旅遊之前亦宣布取消初一至初七出發到內地的旅行團，記者於其網頁發現，已進一步取消至2月15日。至於原本取消至2月15日的永安旅遊，亦延長取消至2月29日，受影響的顧客，可轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，截至昨日（29日）下午的資料，至少3,340個原定於1月24日至2月29日期間出發到內地的旅行團取消，涉及超過116,000名旅客。她續稱，由於部份旅行社尚未決定是否全線取消二月份出發的內地團，相信取消數目將會繼續增加。

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