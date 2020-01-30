【武漢肺炎】內地專家稱寵物接觸病人需監控　WHO指無證據會感染

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，目前全國各地已確診逾7700宗病例，百多名染病者死亡。 有內地專家表示，病毒在哺乳動物間傳播，若寵物與病人有過接觸，也需要接受隔離。

中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟。（資料圖片）

就新型冠狀病毒肺炎疫情，中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟接受央視《新聞1+1》節目採訪時表示，「主人要對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到疫情，接觸到病人，那寵物也需要監控起來。」

李蘭娟表示，「因為這個病毒是在哺乳動物之間傳播，所以我們對哺乳動物也需要加以防備的。」

她同時指，康復的武漢肺炎患者會產生一種抗體，一般情況下不太會再感染。

世衞指出，現時並無證據表明家中寵物例如貓或狗，可被武漢肺炎病毒感染。（世衛FB）

世衛：無證據表明寵物會被感染

不過，對於病毒會否在寵物傳播，世界衞生組織（World Health Organisation）昨日在Facebook專頁表示，現時並無證據表明家中寵物，例如貓或狗，會被新型冠狀病毒肺炎所感染。

但世衛亦補充道，無論在任何時候，與寵物接觸後用肥皂和水洗手都是好事，可以預防大腸桿菌、沙門氏菌等人畜共同的細菌。