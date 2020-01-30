【武漢肺炎】瑪麗急症醫生接觸確診病人後發燒　消息：測試呈陰性

「武漢肺炎」襲港，本港昨天（29日）再多2宗確診個案，患者曾在瑪麗醫院求醫。該院急症室醫生陳子泰透露，曾接觸兩名確診個案的一名急症室醫生，今早清晨發燒攝氏37.9度，亦有乾咳，已乘坐救護車到伊利沙伯醫院接受隔離治療。陳子泰引述該醫生指出，接觸病人時有穿著全身保護裝備，包括N95口罩和面罩，接觸病人前已有上呼吸道感染病徵。 《香港01》再從另一獨立消息獲悉，該名醫生接受測試後，結果呈陰性反應。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨天公布，新的2宗個案是一對武漢夫婦。 （資料圖片／高仲明攝）

陳子泰表示，該名醫生在1月28日晚上接觸兩宗確診個案，今天清晨發燒攝氏37.9度，亦有乾咳，已乘坐救護車到伊利沙伯醫院接受隔離治療。另一消息確認，有關醫生已轉到伊利沙伯醫院，有發燒及咳嗽。

另外，《香港01》從另一獨立消息獲悉，該名醫生接受測試後，結果呈陰性反應。

瑪麗醫院有醫生接觸確診病人後發燒。 （資料圖片）

衞生署衞生防護中心昨天表示，兩宗確診者是一對居於湖北省武漢市的夫婦，分別為72歲男病人及73歲女病人。他們於1月22日乘坐國泰港龍航空KA853班機由武漢到香港，即日入住香港W酒店至1月28日。二人前天(28日)到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並從香港四季酒店乘坐救護車到瑪麗醫院及入院接受隔離治療。兩名病人於1月25日出現發燒，現時情況穩定。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。



衞生防護中心表示，已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作，5名酒店職員會被列作密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。其他接觸者中，一人因出現病徵正在瑪麗醫院接受隔離治療，其餘51人則會進行醫學監察。