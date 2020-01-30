【武漢肺炎】陳健波：取消明日財委會會議　全民抗疫為先

武漢肺炎疫情持續擴散，立法會跟隨政府部門的特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，僱員可留在家中工作。民主派議員昨日（29日）聯署致函立法會財務委員會主席陳健波，基於防疫、抗疫從嚴原則，加上財委會會議非屬緊急，促請取消會議。 陳健波今日（30日）見傳媒時表示，在諮詢了其他議員、政府及秘書處的意見後，決定取消明日的財委會會議，暫未知何時能夠復會，以全民抗疫為先。

立法會財委會主席陳健波表示，在諮詢了議員、政府及秘書處的意見後，決定取消明日的財委會會議，暫未知何時能夠復會，以全民抗疫為先。（鄭子峰攝）

陳健波指現在是非常艱難的時刻，考慮過多種因素，而財會的進度亦非常緩慢，尚有涉及1千憶元的50個撥款未處理；惟昨日收到議員的來信要求取消會議，亦有專家表示這14日是抗疫關鍵期，市民應該盡量留在家中，在諮詢了其他議員、政府及秘書處的意見後，決定取消明日的財委會會議，暫未知何時能夠復會，以全民抗疫為先。

陳健波強調，財會早已浪費了很多時間，希望復會後議員能聚焦討論議題，政府亦做好準備到位地回答議員質詢。為了解決積壓的項目，陳健波指除了3至5月需加會28 小時之外，6、7 月亦可能要加會14 小時。

財委會正在審議公務員加薪撥款，該撥款申請在上月中開始審議，在民主派拉布下，直今未表決，本預料明日會議上有機會通過。