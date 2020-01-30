【武漢肺炎】懲教署羅湖懲教所研增加口罩產量　消息：署長今到訪

武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。因應本港外科口罩供應緊張，消息指懲教署計劃增加口罩生產量，據悉署長胡英明今日（30日）早上曾到訪口罩生產工場的羅湖懲教所，與署方職員研究增加產量方案。 懲教署回覆《香港01》表示，懲教署近月已提高生產力，每天額外供應物流署約5,000個過濾口罩，並盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場。政務司司長張建宗見傳媒時亦確認，懲教署口罩工場將盡快落實24小時全日運作，預計每月平均口罩生產量由過往110萬個，增加至180萬個。

「CSI」為Correctional Services Industries，即是「懲教工業組」的縮稱，有關口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，以成本價向政府供應。（資料圖片）

消息指懲教署正計劃增加口罩生產量，據了解，懲教署署長胡英明今日早上（30日）到訪全港唯一一個生產口罩的羅湖懲教所，與署方職員研究增加產量方案。懲教署回覆《香港01》查詢，表示懲教署近月已提高生產力，每天額外供應物流署約5,000個過濾口罩。懲教署亦正計劃盡快落實口罩工場全日運作，而工場全日運作的生產量須視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。另外，懲教署正與相關部門緊密合作，盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場，以進一步提升生產量。

羅湖懲教所收容女性在囚人士，是全港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，口罩製成品會交予政府物流服務署安排，並分配至不同政府部門及機構使用。政務司司長張建宗今日見記者亦確認，懲教署口罩工場將盡快落實24小時運作，預計平均每月口罩生產量由110萬，增加至180萬。

據悉，現時懲教院所內所有醫院均有配備口罩，而有需要的在囚人士，亦可向懲教署職員索取口罩。至於近日懲教署職員亦提高防疫意識，工作期間戴口罩外，同時會每日清潔院所。

近日行政長官林鄭月娥與一眾官員出席記者會時，戴上的口罩右上角上都印有 CSI 字眼。「CSI」為Correctional Services Industries，即是「懲教工業組」的縮稱，有關口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，以成本價向政府供應。

市面上未有公開發售。據知，工場內約有120名成年女性在囚人士。基於工場衛生考慮，工人須經特別挑選，確保其健康狀況良好。