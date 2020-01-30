【武漢肺炎】德仁中西大藥房屹立近半世紀　沙士至今口罩不抬價

新型冠狀病毒疫情蔓延至多個地區，香港出現搶購口罩熱潮，多間藥房﹑零售店均嚴重缺貨，市面懷疑出現黑心口罩，更有網民列出「黑心藥房名單」提醒消費者。 位於葵涌的德仁中西大藥房，曾被指售賣假冒及二手口罩，藥房及後於社交媒體上澄清事件，老闆林先生表示，店舖至今屹立四十多年，直言「由沙士到𠵱家都係賣50蚊一盒」，絕不乘機加價，「最緊要就係幫街坊」，又對於坊間流傳的謠言感到非常無奈。

一度遭列黑心藥房 老闆指沙士至今未抬價

近日香港出現搶購口罩熱潮，市民開始出現懷疑黑心口罩，市民人心惶惶，更有人列出「黑心藥房名單」提醒市民。曾被列入名單內的德仁中西大藥房，事後於社交媒體上澄清謠，老闆林先生表示，店舖屹立至今已經營四十多年，直言「由沙士到𠵱家都係賣50蚊一盒」，貨物「貨真價實」直言不會乘機加價，「依啲咁嘅錢（炒高口罩）我地唔會賺」﹑「最緊要就係幫街坊」。他表示，店舖售賣的口罩一盒50個，全部均為獨立包裝，並且符合規格及有證書。

「由沙士到𠵱家都係賣50蚊一盒！」 德仁中西大藥房老闆林先生

德仁中西大藥房，曾被指售賣假冒及二手口罩，藥房及後於社交媒體上澄清事件。（陳諾希攝）

街坊協澄清 疑不願抬價惹針對

林先生指新年期間得悉謠言，經議員及街坊告之，方知道事件的嚴重性，起初感到非常生氣及無奈，質疑不實消息的來源，早前亦已於社交媒體上澄清事件，本來仍想登報澄清，但有街坊及區議員協助澄清，因此已不打算登報。他同時表示店舖沒有分店，只此一間，又懷疑因不願抬價，因此被有心人散播謠言針對。林先生續指，早前接獲一名街坊報料，指曾於街市聽見有聲稱負責代理口罩的女子，呼籲街坊勿購入德仁中西大藥房的口罩，並抹黑藥房。

現時市面上的消毒用品及口罩嚴重缺貨，林先生指現時入貨非常難。（陳諾希攝）

目前難入貨 未知何時可補貨

現時市面上的消毒用品及口罩嚴重缺貨，林先生指現時入貨非常難，但仍不會提價，若來貨價被炒高，寧願不買貨，堅持不加價，因為藥房公會已說明口罩正常價為50元。他續指，正常情況下這些貨品源源不絕到貨，但現時難以入貨，同時內地方面因要「自救」無法出口，至今仍未知何時可再補貨。