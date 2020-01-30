【武漢肺炎】裁判官律師聆訊未戴口罩　有大狀指法庭屬高危地方

司法機構因應「武漢肺炎」疫情，由昨日起至2月2日的法庭聆訊延期。不過西九龍裁判法院今（30日）仍開庭處理急需提堂的案件，法院大樓內有部份人士，包括職員、書記、保安等，均戴上口罩防疫，但檢控主任、律師及裁判官，在正式聆訊時，則全程沒戴口罩作溝通。有主控稱，聆訊時法官與律師之間有一定距離，即使互有發言亦不太受影響，但出入法庭仍會戴上口罩。亦有大狀指，法院經常有來自不同地方的人出入，屬高危地方，及後必會佩戴口罩上庭；雖然在聆訊期間或要除下，但稱：「都唔擔心得咁多」。他又指，若庭內真的有來自武漢的旁聽者，直言：「著到董太咁都死。」

全港法院這幾天都關閉及聆訊押後，今天僅開西九龍法院處理急需上庭的案件。(李慧娜攝)

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法官律師聆訊期間不戴口罩

司法機構早前宣布，由昨日起至2月2日的法庭聆訊將會延期，但西九龍裁判法院今開庭處理急需提堂的新案件。17宗新案件分別在一號法庭及二號法庭處理，案件大多涉及扒竊、攜帶受管制物品入境。兩個法庭內的保安、旁聽人士、庭警、書記均有戴上口罩，裁判官、檢控主任及律師在處理案件時則未有戴上口罩，亦有被告戴口罩應訊亦獲容許。

大狀直言法庭屬高危地方

有大狀表示，法庭其實屬高危地方，因法庭內外有不同國籍、來自不同地方的人士出入，若有疑犯由武漢而來，而其親友要到庭內旁聽，法庭也不能阻對方入庭，所以出入法庭時亦不可掉以輕心，要繼續注意衛生。

沙士期間法院未有關閉

在03年沙士時已執業的他憶述，當年法院也未試過因疫情而關閉，可見此次疫情更甚，他稱當年上庭時，即使在聆訊期間也會戴上口罩，而相信現時也需要重現當時身穿律師袍、假髮，再戴上口罩的防疫裝備，他亦會勤加以消毒紙巾清潔桌椅。

難防旁聽者從何處來

有大狀同樣表示會佩戴口罩上庭，雖然進行聆訊時或要除下口罩，但他說：「都唔擔心得咁多」，因若庭內有來自武漢的旁聽人士，又說：「著到董太咁都死」。他認為處理每日新案件的1號法庭外經常「好多人」，或出現傳播風險，建議司法機構應考慮規定所有入庭人士必須要戴口罩，若有量體溫的設施會更為理想。

聆訊脫下口罩出入法庭仍會戴

另有檢控官透露，現時檢控辦公室規定所有人必須戴口罩，且實施彈性午飯時間以防範疫情。他指聆訊期間，律師、法官及其他人士的距離不會太接近，即使處理案件時不免要脫下口罩，他相信出入法庭時佩戴口罩已足夠防疫。