【武漢肺炎】蔣麗芸推介翻蒸口罩　衞生署再發文反駁：破壞結構

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，立法會衞生事務委員會主席蔣麗芸議員昨日（29日）在網上分享，可將用過的口罩以100度水溫翻蒸消毒重用，衞生署衞生防護中心總監黃加慶在今日（30日）的會議上雖已解釋，外科口罩只能使用一次，但未能說服蔣議員，她在會後再引述國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟，以及港大微生物學系講座教授袁國勇的說法稱病毒不耐高溫，因此蒸口罩殺病毒絕非不可行。 連番言論迫得衞生防護中心及食物安全中心亦在社交網站發帖文澄清，用過的口罩已沾有病菌，而沾濕了的口罩會影響效用，再次高溫消毒可能破壞口罩結構，大大減低防禦細菌病毒能力，籲市民用完口罩應對摺棄置在有蓋垃圾桶內。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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立法會議員蔣麗芸在網上分享一段短片，聲稱將用過的口罩以100度水溫翻蒸消毒後便可重用，她在今日的衞生事務委員會會議上，追問衞生署衞生防護中心總監黃加慶有關此說法，黃加慶稱外科口罩只能使用一次，無聽過可以消毒重用。

不過蔣麗芸在會後再引述國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟曾指，新型病毒在攝氏56度會被消滅，而港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾稱，病毒在高於攝氏30度易死亡，蔣麗芸認為，專家說法顯示攝氏100度水溫蒸口罩殺病毒絕非不可行。

衞生防護中心：用過的口罩已沾有病菌

衞生防護中心及食物安全中心分別在社交網站發帖文澄清，衞生防護中心指，所有外科口罩均屬即棄，用完應除下並對摺棄置在有蓋垃圾桶並清潔雙手。中心續稱，用過的口罩已沾有病菌，不應袋好再重好，而沾濕了的口罩會影響效用，呼籲市民勿隨便相信網上的不可靠訊息。

食物安全中心則建議業界，應在處理食物時盡量戴上口罩，口罩如有損壞或已長時間使用，就應將口罩丟掉在有蓋垃圾桶。中心提到網上有傳市民可用「高溫蒸氣」消毒口罩再重用，做法絕不可取，因為再次高溫消毒有機會破壞口罩結構，大大減低防禦細菌病毒能力，重申市民不應以任何方法消毒口罩並重複使用。