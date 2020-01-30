【武漢肺炎】醫管局范鴻齡倡果斷減中港人流　各行摒棄私見撐醫護

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，醫院管理局主席范鴻齡今日(30日)撰網誌指，社會出現很多不安情緒，亦出現搶購潮，反映公眾恐慌已在社會蔓延。他認為，防止社區爆發的最有效措施，在於減少源頭，呼籲政府應立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地的人流，以減少感染的機會，亦有助遏止恐懼。 他期望市民上下一心，各行業人士摒棄私見，積極支持醫護人員抗疫，相信「這一場抗疫之戰，最終一定會得勝」，又向醫管局上下同事致謝，冀各人緊守崗位，守護市民健康。

醫管局主席范鴻齡今(30日)撰寫網誌，呼籲政府應立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地的人流，以減少感染的機會。(醫管局網頁截圖)

疫情陰霾持續下，不少醫護人員亦擔心自身安全。范鴻齡於網誌撰文表示，公立醫院的醫護同事正奮力迎戰疫情，亦難免會擔心自己和家人的健康。他表明非常理解部份同事的擔憂，對其訴求十分著緊，所以除了確保有足夠的個人保護裝備、提供化驗支援等措施外，更非常重視與前線同事的溝通，透過員工座談會、防疫快訊和新設的員工熱線等，掌握員工的需要，更與工會和其他員工代表保持溝通，跟進需要，並將訴求向政府轉達。

他舉例指，在高風險區域工作的同事，擔心工作後的住宿安排，局方已迅速回應，提供特別租賃津貼，予員工無後顧之憂，全力抗疫。他表明，有關措施詳情，稍後公布。

他又提到，疫情發展仍存在不少變數，港人既要作好長期作戰準備，亦要保持全港市民和醫護人員的士氣。范強調，在抗疫路上，前線人員不應孤單、更不會孤軍作戰。自疫情之始，收到大量來自社會的慰問，不少企業和社會人士更主動提出要為同事送上心意，他代表醫管局上下，感謝社會支持和熱心捐贈。

范鴻齡又促請，政府應立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地的人流，以減少感染的機會。在此前港府應更盡力回應市民需要，確保口罩供應，使香港市民感受到安全。

他提醒指，面對嚴峻疫情，全港市民都應上下一心，做到全民抗疫。從個人層面，市民必須保持個人衛生，外出時佩戴口罩，既保護自己，亦保障其他市民。



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