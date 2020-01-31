【武漢肺炎】曾於確診者乘搭航班工作　國泰機組不獲隔離續上班

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，有確診患者一直沒有出現發燒，成為隱形病人。有國泰航空空中服務員曾於出現確診患者的航班上工作，但未獲安排隔離。國泰機組人員透露，曾於上周二（21日）由香港飛台北的航班上工作，至周二（28日）該航班有乘客確診新型冠狀病毒，惟國泰向機組人員指乘客當時未出現病徵，不當有傳染性。 機組人員又表示，當時國泰僅批准他們於來往內地的航班上戴口罩，故當時沒有戴口罩。該名機組人員其後亦出現感冒徵狀，國泰僅對員工稱不適可請病假，惟會紀錄「守行為」。 國泰回應指，衛生當局會聯絡在被分配至該乘客區域工作的機組人員，並評估其感染風險；國泰已通知機組人員，如衛生防護中心並未與他們聯絡，應致電衛生防護中心熱線查詢建議。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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本港衞生署日前公布，有2名居於武漢的確診新型冠狀病毒個案，在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，1月23日發病，並於當地就醫，即在港乘搭航班期間在潛伏期。

有當日於該航班上工作的機組人員向《香港01》表示，國泰於22日才准許機組人員因應情況自行決定佩戴外科口罩，故當時機組人員沒有戴上口罩。

機組人員引述國泰：不會安排強制隔離 請病假視作行為問題

機組人員於衞生署公布消息後即向國泰查詢，要求透露確診患者的座位，並安排曾服務確診乘客的機組人員進行隔離。然而國泰向他們回覆指，無確診患者座位相關資料，並強調不會安排機組人員作強制隔離。國泰又向機組人員發電郵，相關乘客於28日確診，而上機當日未出現病徵，故不視作乘客當時有傳染性（infectious）。

該名機組人員又引述國泰指，若員工出現不適可看醫生請病假，惟請病假會視作行為問題（conduct issue）。該名機組人員怒斥國泰「唔當員工條命係命」，做法等於強迫有可能接觸過確診乘客的機組人員繼續上班；若機組人員被傳染而繼續上班，恐會傳播病毒予其他員工及乘客，「係漠視員工及乘客的安全！」

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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國泰：衛生當局會聯絡機組人員 評估感染風險

國泰回應指，本月30日接獲香港衛生當局的通知，表示兩名乘客證實感染與新型冠狀病毒有關的嚴重呼吸傳染病。該乘客於1月22日由武漢乘搭KA853航班往香港。國泰正按照衞生防護中心的指示，為客機進行消毒、並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

另外一名於1月21日由香港乘搭CX408航班往台北的乘客證實感染與新型冠狀病毒有關的嚴重呼吸傳染病。

國泰又指，衛生防護中心並未有知會國泰航空和國泰港龍航空，航班上確診乘客的確實座位號碼，只獲知有關乘客附近的五排座位位置。對於有否安排機組人員進行隔離，國泰僅指，衛生當局會聯絡在被分配至該乘客區域工作的機組人員，並評估其感染風險；國泰已通知機組人員，如衛生防護中心並未與他們聯絡，應致電衛生防護中心熱線查詢建議。