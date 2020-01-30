【武漢肺炎】政府籲市民減少外出降口罩使用量　捐贈口罩轉送NGO

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，本港口罩難求。政府今日（30日）會見傳媒，稱未來有2400萬個口罩供港零售市場。 政府晚上再發稿，稱近日有私人機構及團體捐贈口罩予醫管局，亦有少量口罩捐予政府，勞工及福利局稍後將接觸非政府機構，透過食物銀行等渠道，分發予有需要市民。 政府又指，在口罩供應獲得紓緩前，督導委員會暨指揮中心會積極考慮維持減少市民聚集及接觸的措施，包括延長全港學校的農曆新年假期、安排部分公務員留在家中工作等。而當局亦指，市民應減少外出降低口罩使用量。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，本港口罩難求。（曾梓洋攝）

將分發捐贈口罩予有需要市民

政府指出，近日有私人機構及團體捐贈口罩予醫管局，亦有少量口罩捐予政府。政府說，就捐予政府的口罩，勞工及福利局稍後將接觸非政府機構，透過食物銀行等渠道，分發予有需要市民。

過去一個月購500萬個口罩 上周起抵港

政府又指，政府物流服務署進行全球採購，已接觸來自十多個國家共220多個供應商；香港各駐外經濟貿易辦事處亦在其所在地區物色口罩供應商，在過去一個月已訂購接近500萬個口罩，由上周開始陸續抵港。

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海關打擊問題口罩 已作拘捕

政府又指，海關正進行行動，打擊涉及虛假來源地聲稱、不符合消費品安全標準，以及偽冒商標的外科口罩。在今天的行動中，海關在旺角一所藥房緝獲一批懷疑附有虛假商品說明的口罩，並已作出拘捕，海關行動會持續進行。

懲教署爭取24小時生產

政府重申，自一月中至今，特區政府已透過兩地海關協作促成接近800萬個口罩供港或短期内供港，作零售用途。此外，政府亦正協助另一批次超過2,400萬口罩盡快供港，呼籲零售商在口罩抵港後，盡快安排以慣常價格出售予市民。

此外，為增加本地生產，懲教署亦已爭取24小時生產，產量由每月110萬個加至180萬個。政府亦已聯絡本地唯一的私人口罩生產商，它已全面增產，產量由每月80萬增加至160萬個。

政府又呼籲，其他市民應盡量減少外出及注意個人衞生，減少口罩使用量。