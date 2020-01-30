【武漢肺炎】武漢獲捐350噸蔬菜大平賣　紅十字會稱從沒收過惹議

山東壽光市日前為保障新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢市的蔬菜供應，特別無償捐贈350噸新鮮蔬菜。有內地傳媒其後報道，指該批蔬菜會以低價銷售，所得捐給當地紅十字會，但武漢紅十字會卻稱從收過任何「壽光蔬菜」及與此相關的現金捐贈。 事件惹來不少質疑，武漢市商務局最終在周四（30日）作出回應，指該批蔬菜會確實會低價銷售，銷售收入集中上繳市財政，並列為防疫資金下撥使用。

壽光市捐贈大量蔬菜予武漢市應急。（微博）

有網民質疑，外地捐贈的蔬菜為何會收費，理應免費供應。（微博）

據了解，壽光蔬菜主要有黃瓜，番茄，茄子，辣椒等，共計有15車，總重約350噸。惟有網民質疑，外地捐贈的蔬菜為何會收費，理應免費供應。另一方面，武漢紅十字會的表態亦惹人懷疑，其稱從未接收任何單位、任何個人捐贈的「壽光蔬菜」，沒有參與該批蔬菜的分配、售賣，迄今為止亦沒有收到過與此相關的任何現金捐贈。武漢紅十字會更重申，目前只接收與疫情防控有關的急需醫療物資。

但事實上多間內地官媒，又或山東媒體都有詳細報道壽光蔬菜的流向，乃至武漢商務局亦有發出相關的新聞稿，指壽光蔬菜經過22小時長途跋涉後抵達武漢，局方安排當地三大商場超市集團負責低價銷售，「扣除力資、運雜等費用後，所獲款項全部上繳紅十字會，專項用於疫情防治」。

不少網民質疑事件是否涉及物資被人中途克扣，諸如「我在武漢這麼久，人家全國各地捐過來的的物資我一個都沒看到，我連個薯仔都買不到」、「所以你的意思是山東媒體，人民日報，環球日報在造謠囉」的聲音此起彼落；同時亦批評各方溝通混亂，未有集中全力對抗疫情。

該批蔬菜主要有黃瓜，番茄，茄子，辣椒等，共計有15車，總重約350噸。（微博）

武漢市商務局最終在周四的新聞稿中澄清，指外地黨委政府捐贈武漢的蔬菜，主要是用於保障供應、平抑菜價，並根據職責分工由市商務局安排以當地三大商場超市集團為主進行銷售，銷售收入集中上繳市財政，市財政列為防疫資金下撥使用。新聞稿並強調，三大商場超市集團會對捐贈蔬菜銷售實行專賬管理，嚴格備查。

（綜合報道）