【武漢肺炎】本港確診12宗個案　新增女患者成首宗人傳人病例

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增2宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院 留院。據了解，該名女病人是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，或成為全港首宗「人傳人」個案。 據悉，該女患者為海通國際職員，海通國際回覆查詢時承認，目前現有一位員工為新型冠狀病毒肺炎疑似病例，她於22日下午接觸了乘坐國泰港龍KA853航班從武漢來港的親友。翻查資料，上述描述與昨日確診的武漢夫婦個案相符。而女患者則居於御金．國峰第二座一個高層單位。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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衞生防護中心公布，本港新增兩宗確診個案，患者分別是一名於伊利沙伯醫院留醫的37歲女患者，以及一名75歲於瑪嘉烈醫院留醫的75歲男病人。

據了解，該名女患者屬早前已確診的武漢夫婦女兒，資料顯示她居於御金．國峰第二座一個高層單位，於2012年買入，成交價1038萬元。而她亦昨日（30日）曾在該處逗留。

衞生署：夫婦的一名家人屬密切接觸者

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾透露，該對確診的武漢夫婦分別為72歲男子和73歲女子，兩人均為武漢居民，曾入住W酒店。張竹君昨日再指，病人並不太合作，對他們在港的行程不太了解，初步曾到一些餐廳用膳及到「出面逛過吓」，但較多時間留在酒店內。張又指，該夫婦的一名家人屬密切接觸者，正在醫院隔離。

海通國際：會負擔患者及家屬醫療費用

海通國際回覆查詢時指出，目前現有一位員工為新型冠狀病毒肺炎疑似病例，正在醫院觀察，有待進一步檢查結果。該名員工於李寶樁大厦23樓工作。據悉她於22日下午接觸了乘坐國泰港龍KA853航班從武漢來港的親友，由於該員工當時已休假，接觸親友後未再回辦公室，也没有與其他同事接觸。翻查資料，上述描述與昨日確診的武漢夫婦個案相符，換言之，女患者極大機會是在港經「人傳人」感染。

海通國際指，已啟動員工關愛基金，將負擔該同事及其親友的相關醫療費用。目前本公司已有多名員工自發組織捐款，希望能夠幫助這位同事渡過難關。

男子住在內科病房多日 疑隱瞞曾前往內地​

據了解，瑪嘉烈醫院的75歲確診男患者，一家四口早前因發燒入院，惟當中只得一人住在隔離病房，該名男子卻住在內科床房7日，現已由普通病房轉至該院的傳染病中心。另有消息指，一家人隱瞞他們曾前往內地，甚至曾出入內地醫院。

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