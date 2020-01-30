【武漢肺炎】新增兩宗初步確診　男子隱瞞曾北上　住內科病房七日

社會新聞
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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，本港至今共有10宗確診個案。據了解，本港再多兩名高度懷疑確診患者。據悉，兩名病人分別來自伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，分別為一女一男。

消息指，瑪嘉烈醫院的初步確診男患者，一家四口早前因發燒入院，一家人隱瞞他們曾前往內地，該名男子在瑪嘉烈醫院內科病房住了7日，才轉至該院的傳染病中心隔離，意味該病人或有機會傳染其他病人及醫護人員。另一名女患者，則為昨日已確診的武漢夫婦女兒。

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男子住在內科床房多日　疑隱瞞曾前往內地​

據了解，瑪嘉烈醫院的初步確診男患者，一家四口早前因發燒入院，惟當中只得一人住在隔離病房，該名男子卻住在內科床房6日，現已由普通病房轉至該院的傳染病中心。

另有消息指，一家人隱瞞他們曾前往內地，甚至曾出入內地醫院。

瑪嘉烈醫院消毒搓手液不足

據悉，瑪嘉烈醫院現時可供醫護人員使用的消毒搓手液不足，以往每名醫護都能獲提供細枝裝的60毫升搓手液自用，惟現時只能提供500毫升的搓手液，醫護難以便攜。

疑似個案為確診武漢夫婦女兒

此外，伊利沙伯醫院的初步確診女患者，則為昨日已確診的武漢夫婦女兒，據悉她持有香港身分證，並曾前往上海。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾透露，該對武漢夫婦分別為72歲男子和73歲女子，兩人均為武漢居民，曾入住W酒店。張竹君今日再指，病人並不太合作，對他們在港的行程不太了解，初步曾到一些餐廳用膳及到「出面逛過吓」，但較多時間留在酒店內。張又指，該夫婦的一名家人是密切接觸者，現正在醫院隔離。

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