【武漢肺炎】醫學會獲撥3萬口罩　何仲平：保持未來兩周診所運作

新型冠狀病毒疫情持續，全港瘋搶口罩，連私家醫生口罩存量都存在隱憂。醫學會會長何仲平接受港台訪問時表示，現時很多私家醫生都缺乏口罩，周一（27日）食物及衞生局局長陳肇始答應撥3萬個口罩予醫學會分給私家醫生，以解燃眉之急。 惟港九藥房總商會副理事長張德榮在電台節目中表示，現時藥房的口罩供應仍然緊張，本地物流多數未開工，未來兩日情況也難有改善。

何仲平表示，目前很多私家醫生都缺乏口罩，不少部分私家醫生在診所內仍有少量存貨，部分醫生要網上訂購、或在外地購買口罩，但數量不多。政府答應撥3萬個口罩給醫學會，雖然不夠全港私家醫生分配，但最低限度可以解決兩星期的基本運作。他形容未來兩周最關鍵要維持私人診所運作，呼籲私家醫生盡量應診，為傷風、感冒的病人看病，減輕公立醫療系統的壓力。

被問到是否能蒸口罩消毒重用，何指，外科口罩是紙製，蒸完後即使能消毒，也已經破壞了口罩的結構。

▼香港多處有市民搶購口罩▼

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港九藥房總商會副理事長張德榮：未來兩日藥房口罩供應仍緊張

政務司司長張建宗昨日表示，目前有800萬個口罩運到香港做零售，未來將還有2400萬個口罩抵港。港九藥房總商會副理事長張德榮估計，未來本港六、七成的口罩將在藥房銷售，但現時藥房的口罩供應仍然緊張，尤其是本港的物流許多仍未開工。

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