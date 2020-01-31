武漢肺炎列為世衛「國際公共衛生突發事件」　中國回應

隨着中國武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情的惡化和蔓延，世衛組織（WHO）1月30日宣布，此次疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，中國予以回應。

對於世衛組織的決定，中國外交部發言人華春瑩北京時間1月31日表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，中國政府一直本着對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衛生條例》要求，我們完全有信心和能力，打贏這場疫情防控阻擊戰。

中國武漢地區爆發的新型冠狀病毒引發的肺炎正向全球蔓延，引發極大的關注。（AP）

華春瑩還強調，同時，中方本着公開透明和負責任態度向有關各方及時通報疫情信息、分享病毒基因序列。世界衛生組織及許多國家對此予以充分肯定和高度評價。

她指出，中國同世衛組織一直保持着密切溝通和良好合作，世衛組織專家赴武漢進行實地考察，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於日前訪華，同中方就疫情防控工作充分交換意見，對中方防控工作給予充分肯定，對中國抗擊疫情為世界作出的巨大貢獻表示高度讚賞。中方願繼續同世衛組織及各國一道，共同維護全球和地區公共衛生安全。

世界衛生組織總幹事譚德塞1月30日晚，在日內瓦舉行新聞發布會，說明新型冠狀病毒感染的肺炎疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件。譚德塞強調，世衛組織不贊成甚至反對對中國採取旅行或貿易禁令。