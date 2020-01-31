【武漢肺炎】診所缺口罩　前醫學會會長蔡堅親身排隊買：政府無能

「武漢肺炎」肆虐，全港搶購口罩，但不論是市民或私家醫生也買不到口罩。醫學會前會長蔡堅今天（31日）在社交平台上載一張相片，指他正在新蒲崗排隊買口罩，他接受《香港01》訪問時表示，他工作的兩間診所口罩存量不足，護士需花時間上網查看哪兒有口罩賣，他亦需以自己午膳時間，親身排隊買口罩。他狠批政府無能，「如果想私家醫生幫手打仗（抗疫），點可能叫人赤身上陣？係咪想私家醫生死！」 政務司司長張建宗昨天指，會安排小型供應商供應口罩給私家醫生，但蔡堅透露，至今未能聯絡到政府部門，取得小型供應商資料，私家醫生仍需自行撲口罩。

↓本港市民排隊買口罩情況↓

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蔡堅表示，兩間診所共有7位護士，而部分求診病人或家屬未有戴口罩，因此兩間診所每天需要使用過百個口罩，目前存貨量只足夠診所數天用量，他擔心口罩不足，今天親身到新蒲崗排隊買口罩，幸好該公司設預訂，他只排了半小時已可取貨，而該公司亦沒有抬價，每盒口罩只售58元，他終購得4盒口罩「捱多幾日」。

他斥政府無能，「如果想私家醫生幫手打仗（抗疫），點可能叫人赤身上陣？係咪想私家醫生死！」他又透露，至今未能聯絡到政府部門，取得小型供應商資料，私家醫生仍需自行撲口罩，如果仍未能買到口罩，就不能開診，他希望政府協助私家醫生，盡快購買到口罩。