【武漢肺炎】口罩不足　九巴每更派少一個口罩　21條路線暫停服務

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延。九巴內部通告表示，九巴及龍運巴士每日的載客量錄得非常顯著的跌幅，為確保能可持續發展，並致力保障前線員工健康，現階段需審視各路線的客量變化，調整相關的路線時間表。另外，因應教育局延長停課的安排，21條九巴路線將會由2月3日起暫停服務。 通告又指，由於本港口罩嚴重供不應求，公司現有口罩數目已非常緊絀，將由下周日（2月2日）起，由每更派發兩個口罩，改為向所有前線員工每更發放一個口罩。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

九巴：直接向供應商搜購口罩

通告中指，現階段香港疫情非常嚴峻，在2月份開始的臨時工作時間表可以讓員工能有比較多的休息時間，確保健康。九巴又指，一直透過多方渠道，包括直接與供應商、分銷商及政府聯絡，全力搜購口罩。雖減少向前線員工派發口罩數量，但九巴指在貨源回復穩定時，承諾會即時向所有前線員工恢復派發每更兩個口罩的安排。

九巴回覆指，早前已透過多方渠道，包括與供應商及分銷商聯絡，全力搜購口罩，九巴和龍運會因應口罩存量、具體的交通需求，盡力在保障員工安全的前提下，維持適切的服務。

加強早上新界往市區班次

另外，九巴又表示，因應新型肺炎疫情持續，正研究因應實際通勤情況，加強早上由新界前往市區的巴士班次，例如新界西往九龍區的路線，鼓勵乘客提早出行，利用巴士車廂較寬敞的空間，分散人流，以減低市民感染風險。因應教育局延長停課的安排，21條九巴路線將會由2月3日起暫停服務，包括14D、86S、261P等。

▼各區市民搶口罩情況▼