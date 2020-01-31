【武漢肺炎】政府通知翠雅山房改作醫療用途　客人需退房

「武漢肺炎」疫情擴大，政府動用未入伙的暉明邨受到反對，而三個渡假營只提供不足一百個宿位，政府在找供醫護人員入住的宿舍亦受阻。美孚歷史建築、饒宗頤文化館內旅館「翠雅山房」今日（31日）向住客發出通告，稱應政府要求將旅館改作醫療用途。據「翠雅山房」的網站所示，今日起所有房間已無法預訂。 究竟是作為隔離營，抑或供醫護人員居住，記者正向「翠雅山房」及衞生署查詢。

「翠雅山房」今日（31日）發出通告，稱政府要求將旅館改作醫療用途。（翠雅山房網站）

荔枝角「翠雅山房」位於饒宗頤文化館內，屬文化旅館。饒宗頤文化館前身是荔枝角醫院，整個建築群列為三級歷史建築，「翠雅山房」則位於前荔枝角醫院建築群之中。

今日起所有房間已無法預訂

據通告所示，政府已通知「翠雅山房」改作醫療用途。客人需聯絡接待處，以處理退房安排。

記者曾前往「翠雅山房」的網站，由今日起所有房間已無法預訂。而旅發局網站的指出，饒宗頤文化館的部分景點或設施，由於目前的衛生措施或要暫時關閉。

網站顯示，饒宗頤文化館的部分景點或設施，由於目前的衛生措施或要暫時關閉。（旅發局網站）

曾為痲瘋病人或精神病患者病房

據資料顯示，荔枝角醫院相信建於 1921 至 24 年，原先是一所監獄。在 1938 年，再被改建為傳染病醫院及療養院。在上區的五幢建築物中，其中一幢建築物曾用作痲瘋病人病房，共涉 20 張病床；其餘 4 幢則是精神病患者病房。政府於 1976 年翻新下區的建築物後，將其開放給需要長期護理的精神病康復者。

直至2000年，醫管局考慮把醫院改為精神病患者的健康護理中心，之後荔枝角醫院曾易名為「荔康居護理院」，並於2004 年年中關閉醫院。

後來醫院成為首批活化歷史建築伙伴計劃的項目，活化成為饒宗頤文化館，上區成為「翠雅山房」文化旅館， 共五幢89間客房。