【武漢肺炎】確診海通高層鄧晞微信發文：萬分自責　父母有戴口罩

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，本港兩宗新增的確診個案中，其中一名37歲的女患者是日前確診染病、來自武漢的一對夫婦的女兒，或為本港宗人傳人病例。 該名患者為海通國際投資部董事總經理鄧晞，她與父母入住香港W酒店及到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，被不少人批評為「播毒」。今晚微信傳出相信是鄧晞親撰的致歉文章，她稱為香港防疫帶來大麻煩「十萬分自責」。 她在文章中解釋，因父母自覺沒有病徵不想到醫院，怕反而被傳染致病，而二人在外一直佩戴口罩。她解釋因擔心父母故有些慌亂，希望得到大家諒解。

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鄧晞：每年只有新年才有時間陪伴父母

鄧晞於哈佛大學和清華大學畢業，並曾於雷曼兄弟工作。疑是鄧晞的文章在微信廣傳，她為社會帶來紛擾說對不起，希望得到大家寬恕。她表示，安排父母到香港過新年是家庭傳統的團聚，因長期在外，每年只有新年才有時間陪伴父母。二人本月22日到港，23日武漢封城意識到疫情的嚴重，主動向酒店通報來自武漢。二人24日出現低燒，食藥後退燒。

她指，父母有支氣管炎，平時有咳嗽，期間酒店要求二人離店或到醫院，但因為「沒有想過這災禍會發生在我們身上，父母自信生活簡單不會傳染上」，所以不想去醫院，怕沒病被傳染致病。與W酒店交涉後，鄧晞以自己身份在四季酒店登記。28日父母在鄧晞勸說下，才由四季酒店安排下去了瑪麗醫院。

致電防疫中心十幾次才接通 主動要求隔離

至29日她嘗試致電防疫中心，撥了十幾次才接通並主動要求隔離，當日晚上父母確診後，她亦入住伊利沙伯醫院。對於父母被指不配合交代行蹤，鄧晞解釋在伊利沙伯醫院以電話向防疫中心交代行程細節、到過的餐廳等。

鄧晞又指只能聽部分廣東話，用了英文或國語溝通，但父母卻「難度有點大」。她相信「父母是善良的人，老人固執但不會不配合」，又強調他們從來港到現在「一直在外佩戴口罩」。她又稱，父母現時病情「有點嚴重」，其心情亦受影響，希望大家諒解。

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