【武漢肺炎】前線醫護指無機制處理瞞報　法例只規管醫生、旅客

昨日（30日）呈報的三宗新個案被指涉瞞報：衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，武漢夫婦患者「不太合作」，未能掌握他們在港行蹤。而瑪嘉烈醫護的消息指昨天確診男患者，亦被指隱瞞曾赴內地。 記者翻查相關檢疫條文雖然有針對檢疫或隔離的逃走行為，惟未有針對病人瞞隱病歷及行程。另外，前線醫護人員亦表示，上級未有指引如何呈報涉肺炎病人瞞報的情況。 中大生命倫理學中心總監區結成認為，要立法處理瞞隱病情難度相當高，目前並非修例最好時機，又強調針對源頭才是關鍵，政府在控制入境的措拖有待提升。 就最近病人瞞報及逃走的行為，衞生署有沒有紀錄、跟進及控告，截稿前署方未有回覆。

政府早前將武漢新型冠狀病毒，納入第599A章 《預防及控制疾病規例》的指明疾病。相關法例，規限醫生、入境口岸或跨境運輸工具的營運人、旅客，須應衞生主任要求提供資料，如明知向衞生主任提供虛假資料，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款。當中除醫生外，其他三類人士甚至可被監禁。值得留意，條文所指的旅客有特別定義，單純是指抵達（arriving in）香港或正尋求離開（seeking to leave）香港的人。

截止1月31日下午6時，本港共有12宗武漢肺炎確診個案，11宗是輸入個案；當中7宗是內地居民，5宗是本港居民。（歐嘉樂攝 / 資料圖片）

法例未見針對病人瞞報

法例亦有針對「任何人不得使他人蒙受感染的危險」，即任何自知屬「傳染病接觸者」或「受指明傳染病感染的人」，不得藉身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或該人在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。但相關法例未見有針對病人瞞報的情況。

此外，針對在醫院或其他場所內從檢疫或隔離中逃走的行為，法例亦規定，任何人妨礙員工截停及扣留逃走的被隔離人士，均屬犯罪，一經定罪，可罰款及監禁2個月。

1月31日，大批市民在旺角排隊購買口罩，應對武漢肺炎疫情。（梁鵬威攝）

醫管局態度轉變 惟醫護稱無申報指引

醫管局質素及安全總監鍾健禮在27日記者會中，被記者多次問及現時有何方法應對虛報，當時他只表示醫管局的法律部門正在研究。至1月29日，醫院管理局行政總裁高拔陞，於網誌提及「對於一些不負責任，隱瞞病史或者已知風險的人士，我們會嚴肅跟進，並將有關個案呈交執法機構」，態度明顯變得更嚴厲。

然而，有曾接觸武漢確診個案的醫生表示，上級未提及病人如涉虛報，醫生的處理指引。有急症室前線護士亦表示，目前上級未有要求就瞞報行為，作出呈報。而就逃走行為，就比較少見，一般須靠報警處理。對此，記者向衞生署查詢，署方截稿前未有回覆。

鍾健禮在記者會上承認，有醫護人員感覺病人在求醫初期沒有如實講述自身背景，呼籲市民應坦誠。 （余俊亮攝）

馬仲儀：除非病人屢勸不改 否則最好教育勸阻

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，作為醫生，對隱瞞病情及隔離逃走固然不鼓勵。然而，病人隱瞞病情非新鮮事，她形容以往「每日都發生」，只是現時有疫情，瞞報行為直接對醫護人員構成危險，亦加劇疫情，才令大家更關注。

她說不否定可利用法律處理隱瞞病情問題，但就認為除非病人屢勸不改，否則最好還是用教育勸阻，因為以法律手段控告病人會破壞醫護及病人關係。她認為港府應加強公共衞生教育不足的問題。另外，就現時不少中國公民因疫情匿藏在香港，中聯辦應負責任處理相關內地人，以解決問題。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（羅君豪攝）

中大區結成：針對源頭更為關鍵

中大生命倫理學中心總監區結成認為，針對病人瞞報的法律問題，因涉及公民自由問題應詳細研究。而目前社會情緒比較緊張，並非修例最好時機。

他認為針對源頭更為關鍵，「限制源頭，入境方面可以再做更多」。他認為政府及醫管局應在記者會上，讉責及勸止隱瞞情況，以收阻嚇作用。而短期內，醫護人員要盡量花時間及精神，向病人傳達嚴正訊息，不要瞞隱病史。

區結成認為針對源頭更為關鍵，「限制源頭，入境方面可以再做更多」。（資料圖片／張善彤攝）