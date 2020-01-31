【武漢肺炎】黃埔花園39歲男確診　屋苑深夜大消毒　有住戶擬搬走

「武漢肺炎」疫情繼續擴散，衞生署晚上公布本港再多一宗確診個案，至今已累計13宗。最新一名確診的患者是39歲長期病患男子，他在1月21日乘高鐵由香港到武漢（G306列車），並於1月23日在長沙南站乘坐高鐵返港（G79列車），他稱潛伏期內沒到過醫療機構、濕街市或海鮮市場。家人沒出現病徵，正接受隔離監測。 該男子居於黃埔花園11期1 座，晚上屋苑嚴陣以待，至少兩名身穿防護衣、戴口罩及眼罩的清潔人員，正清潔大堂升降機，大廈內外都充斥著濃烈的漂白水味。有住戶得悉事件後直言十分擔心，直言會考慮暫時搬到親戚家居住。到該大廈探望女朋友的市民批評政府防疫不力，亦未能確保口罩供應，情況令人憂心。

乘高鐵到武漢 再坐高鐵長沙回港

衞生署確認，本港再多一宗確診個案，至今已累計有13宗個案。衞生署說，患者是39歲男病人，有長期病患。他自1月29日起出現肌肉痛，31日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。現時情況穩定，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

根據病人提供的資料，他於1月21日乘搭高鐵由香港到武漢（G306列車），並於1月23日於長沙南站乘坐高鐵返港（G79列車），他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。病人的母親、太太、女兒、兒子及家傭沒有出現病徵，將被送往檢疫中心接受隔離監測。調查仍然進行中。

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住戶：我都唔知點算

據知，第13宗確診個案，為黃埔花園11期第1座的住戶。記者在今晚約10時許，到黃埔花園視察，目睹至少兩名身穿全副防護裝備的人員，在屋苑的公共位置清潔及消毒，大廈內外都聞濃烈漂白水味。

住戶陳先生直言十分憂心：「我都唔知點算，真係好驚啊宜家」、「死啦，呢幾日都唔知有冇感染。」他受訪期間多次表示「真係好擔心」，除了勤洗手、戴口罩，亦會多購入消毒液清潔家居，並透露考慮搬到外母家暫住。

或減少到來探望女友

到涉事大廈探望女朋友的譚先生亦表示，雖然目睹有清潔人員清潔升降機，大廈內亦充斥著漂白水氣味，但仍然未能令他放心，或會減少到女友家。譚又批評政府防疫不力，未能確保供應及妥善分配口罩，而他一家六口只買到兩盒口罩，「政府唔做嘢，（市民只能）自食其力，自己搞掂自己。」