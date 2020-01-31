【武漢肺炎】患者隱瞞北上住普通病房　醫管局：一員工呈陰性反應

本港昨日（30日）新增兩宗確診新型冠狀病毒個案，累計個案共12宗。據了解，其中一名患者曾隱瞞自己曾前往內地順德，更曾於瑪嘉烈醫院普通病房留醫7天。 醫管局指，病人確診後，醫院已確認有關醫護人員均有穿著個人保護裝備，其中一名有呼吸道徵狀的員工已進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性。 醫管局續指，除了現有的隔離病房外，公立醫院會設立「監察病房」，所有肺炎住院病人需於隔離病房或「監察病房」留醫，直至得出新型冠狀病毒測試結果。

醫管局續指，除了現有的隔離病房外，公立醫院會設立「監察病房」。（梁鵬威攝）

感染者入院三日始做病毒測試

醫管局指，今日已就事件召開傳染病及緊急應變中央委員會特別會議。有關確診病人在24日到瑪嘉烈醫院急症室求診，並入院接受治療。由於病人的肺炎臨床情況在接受3日治療後未見好轉，院方為患者進行新型冠狀病毒測試。

病人確診後，醫院確認有關醫護人員均有穿著個人保護裝備，無員工被列為密切接觸者而需進行隔離檢疫，但為謹慎起見，已為一名有呼吸道徵狀的員工進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性反應。

公立醫院新增監察病房

醫管局又指，會進一步擴闊「加強化驗室監測」計劃的涵蓋範圍至所有住院肺炎個案，並加強感染控制及隔離安排配合有關計劃。除了現有的隔離病房外，公立醫院會設立「監察病房」，所有肺炎住院病人需於隔離病房或「監察病房」留醫，直至得出新型冠狀病毒測試結果。

局方又說，公立醫院七個聯網的化驗室已配備快速測試試劑，可以在數小時內得出新型冠狀病毒測試結果。所有隔離病房及「監察病房」醫護人員均需配備全套個人保護裝備，進入病房照顧病人。

醫管局說，公立醫院七個聯網的化驗室已配備快速測試試劑，可以在數小時內得出新型冠狀病毒測試結果。（梁鵬威攝）

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再呈報86宗懷疑個案

醫管局表示，截至今日中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收86名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的病人，當中涉及40男46女、年齡由12個月至90歲，並將樣本送交衞生署化驗。目前仍有138人留院接受隔離。