【武漢肺炎】六合彩將暫停攪珠　六合彩之子蔡國威：沙士都未試過

新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情不斷擴散。馬會今晚（31 日）宣佈，為減少場外投注處的人流，當明晚（2月1日）舉行的六合彩新春金多寶攪珠完結後，六合彩攪珠將會延期直至另行通知。 過去主持多場六合彩攪珠環節、有「六合彩之子」之稱的蔡國威說，他在亞洲電視主持六合彩攪珠10年，至今在無綫電視亦主持了2年，過去印象中從未見過六合彩無限期延期，坦言「2003年沙士都未試過」。

覺得好巧合，亞視最係一次（六合彩攪珠）係我主持，今次（暫停前攪珠）都係我！ 「六合彩之子」蔡國威

蔡國威過去主持多場六合彩攪珠環節。（蔡國威facebook／資料圖片）

蔡國威明晚主持「最後」六合彩

蔡國威說，由於他負責主持明日的新春金多寶攪珠，故他剛已得悉消息，「第一個反應真係好驚訝！」

蔡說，他在亞視主持六合彩攪珠10年，至今在無綫亦主持了2年，過去印象中從未見過六合彩無限期延期，更坦言「2003年沙士都未試過」，可見疫情的嚴重性，「覺得好巧合，亞視最係一次係我主持，今次都係我！」

馬會宣佈，為減少場外投注處的人流，當明晚（2月1日）舉行的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠將會延期直至另行通知。（資料圖片）

相信很快可以「捲土重來」

蔡續指，明白馬會用心良苦，為免投注站人流聚集，對疫情有嚴重影響，只能暫停攪珠。他認為有關安排妥善，相信只要大家齊心協力抗疫，六合彩很快可以「捲土重來」。

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